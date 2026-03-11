Lucao, jugador del Palma Futsal: "Va a ser muy importante para España que seamos dos equipos en la Final 4 de la Champions"

Lucas Vinicius de Santana Brito ha conseguido la Intercontinental en su primer año en el Palma, ha ganado la Copa América con Brasil y se muestra ilusionado por la Champions: "no tengo motivos para quejarme". El ala hace pedagogía entre los jóvenes sobre la lectura en sus redes sociales y explica por qué.