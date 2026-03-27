Jaca refuerza su Policía Local con la incorporación de cuatro nuevos agentes

El Ayuntamiento de Jaca ha acogido este 27 de marzo de 2026 el acto de toma de posesión de cuatro nuevos agentes de la Policía Local. Los nuevos efectivos pasan a formar parte de la plantilla como funcionarios de carrera tras superar con éxito el proceso selectivo y su correspondiente periodo de formación en la academia.

Vocación de servicio público

Durante el acto, el alcalde de Jaca, Carlos Serrano, ha felicitado a los agentes por los resultados obtenidos en su formación. Serrano ha destacado sentirse orgulloso, afirmando que "habéis superado el proceso en la academia con muy buenos resultados". Además, ha incidido en la importancia de valores como la educación, el compañerismo, la profesionalidad y la eficacia en su labor diaria como servidores públicos.

Por su parte, el jefe de la Policía Local de Jaca, César Ara, ha querido reconocer el esfuerzo de los nuevos agentes, a quienes les ha recordado que "hoy culmina el proceso de oposición y os convertís en policías de pleno derecho". Ara también ha subrayado la importancia de la cercanía en el servicio policial, insistiendo en que "somos la policía más cercana", y ha agradecido la dedicación de los nuevos efectivos.

Refuerzo de la plantilla

Con estas cuatro nuevas incorporaciones, la plantilla de la Policía Local de Jaca alcanza los 31 efectivos en servicio. Además, el Ayuntamiento tiene previsto convocar tres nuevas plazas a lo largo de este año, con el objetivo de continuar reforzando la seguridad y la atención a la ciudadanía en el municipio.