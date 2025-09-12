Jaca licita dos nuevos proyectos de accesibilidad para conectar La Tejería y Membrilleras con el casco urbano

El Ayuntamiento de Jaca ha dado un paso clave para resolver dos de los problemas de movilidad peatonal más importantes de la ciudad: la conexión entre los barrios de La Tejería y la estación ferroviaria y entre la zona de Membrilleras y el casco histórico, a través de la calle Mayor.

Según desvela Diario del Altoaragón, el pasado miércoles se publicó la licitación conjunta para la redacción de los proyectos técnicos, cuyo presupuesto base asciende a 75.000 euros (IVA incluido). El plazo para su redacción será de tres meses, y se prevé que las obras, una vez adjudicadas, cuesten más de 1,6 millones de euros: 721.000 euros para la conexión La Tejería-estación, y 900.000 euros para el eje Membrilleras-calle Mayor.

Una ciudad que crece… y se conecta

Estas actuaciones se enmarcan en el proceso de transformación urbana de Jaca, que ha visto cómo en las últimas cinco décadas su parque inmobiliario ha crecido significativamente, tanto en vivienda habitual como en segunda residencia. Fruto de ese crecimiento se consolidaron barrios como La Tejería, situado en el extremo norte del municipio y muy próximo a la estación de tren.

Sin embargo, las recientes obras de renovación de la estación ferroviaria y su parque de vías han provocado un importante cambio en la movilidad de los vecinos. El antiguo paso peatonal que cruzaba las vías quedó suprimido por motivos de seguridad, lo que ha obligado a los residentes a realizar trayectos mucho más largos para desplazarse al centro o a la estación.

El nuevo proyecto plantea la construcción de una pasarela peatonal elevada, un núcleo de escaleras y un ascensor, que restablecerán una conexión directa y segura entre La Tejería y el barrio de la estación, eliminando esta barrera urbana.

Membrilleras también se acerca al centro

De forma paralela, se plantea otro proyecto similar para conectar peatonalmente Membrilleras con la entrada a la calle Mayor, junto al Monasterio de las Benitas. En este caso, la zona se encuentra separada por una fuerte pendiente, y el acceso más directo implica salvar tramos de escaleras y rampas con barreras arquitectónicas.

Con la futura instalación de una segunda pasarela y un ascensor, se mejorará significativamente la accesibilidad del barrio, sobre todo para personas mayores, con movilidad reducida o quienes empujan carritos de bebé o de la compra.

Ambos proyectos toman como base los anteproyectos redactados en julio de 2024 por la empresa Idom, y siguen la línea de actuaciones ya realizadas por el Ayuntamiento, como la instalación del elevador de la avenida Oroel, en servicio desde agosto de 2022, que ha demostrado ser un recurso muy utilizado por los vecinos.

Una inversión en movilidad, accesibilidad y calidad de vida

Estas nuevas infraestructuras se inscriben dentro de una visión de ciudad que apuesta por la eliminación de barreras físicas y la mejora del espacio urbano para todos los ciudadanos. No solo buscan recuperar conexiones interrumpidas, sino hacer Jaca más habitable, sostenible e inclusiva.

Desde el Ayuntamiento se espera que los proyectos estén listos a finales de este año y que puedan ser licitadas las obras a lo largo de 2026, con el objetivo de que las nuevas pasarelas estén operativas antes de que finalice el mandato.