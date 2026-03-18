Jaca impulsa la gestión forestal inteligente con drones y tecnología LiDAR

El Ayuntamiento de Jaca avanza en su estrategia para posicionarse como un referente en innovación territorial con la celebración de la Jornada de Innovación en Gestión Forestal Inteligente. La cita tendrá lugar este jueves, 19 de marzo, en el Instituto de Formación Agroambiental de Jaca (IFA).

El encuentro está diseñado para reunir a alumnado de Formación Profesional, profesionales forestales, técnicos y empresas. El objetivo principal es acercar la innovación al territorio y generar nuevas oportunidades en sectores clave como la gestión forestal.

Una apuesta por el talento y el territorio

La iniciativa se enmarca en la hoja de ruta del consistorio para impulsar un modelo de desarrollo basado en la innovación y la transferencia de conocimiento. Esta estrategia está alineada con el proyecto Factor_iA – Jaca Pirineos, el futuro centro de innovación especializado en turismo y territorio.

La Teniente de Alcalde, Lucía Guillén, ha destacado el papel estratégico de la jornada: "Desde el Ayuntamiento de Jaca estamos impulsando un ciclo de jornadas de innovación que tiene como objetivo acercar el conocimiento y las nuevas tecnologías a nuestro territorio, especialmente a nuestros estudiantes de Formación Profesional, pero también al conjunto del sector profesional".

Queremos inspirar, abrir nuevas perspectivas y mostrar que la innovación no es algo lejano, sino una herramienta real" Lucía Guillén, teniente de alcalde

Según ha añadido Guillén, la intención es "inspirar, abrir nuevas perspectivas y mostrar que la innovación no es algo lejano, sino una herramienta real que ya está transformando sectores como el forestal, la gastronomía o el turismo de naturaleza".

Drones y LiDAR como protagonistas

El programa de la jornada abordará el impacto de herramientas como los drones, el análisis de datos geoespaciales o la tecnología LiDAR en la gestión del territorio. Contará con ponencias de profesionales de referencia en el sector.

Entre los ponentes se encuentran Juanmi Cirez Tambo, formador oficial de DJI Agricultura, que hablará sobre agricultura de precisión; Juan Miguel Villarroel, gerente de Foresna, que analizará la gestión de propietarios forestales; y Andrew Rickard, CEO de Mapatek, que profundizará en el uso de UAVs en la gestión medioambiental.

Un proyecto con continuidad

Esta jornada es la primera de un programa de encuentros temáticos que se desarrollarán en Jaca durante los próximos meses. "Esta iniciativa tendrá continuidad en abril con nuevas jornadas centradas en gastronomía y en naturaleza y montaña", ha adelantado Guillén.

Estas jornadas forman parte del ecosistema que impulsa Factor_iA – Jaca Pirineos. "La Factor_iA es mucho más que un espacio físico: es una forma de entender el desarrollo del territorio, basada en la colaboración, la innovación y la generación de talento. Estas jornadas son un claro ejemplo de ese modelo", ha señalado Guillén.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Jaca refuerza su compromiso con la innovación y el desarrollo sostenible. De esta forma, apuesta por la formación, la tecnología y la colaboración como los principales motores de futuro para el territorio.