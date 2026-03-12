La Hospedería de San Juan de la Peña reabre tras el invierno y arranca una temporada que promete ser excelente

La Hospedería de San Juan de la Peña ha vuelto a la actividad tras el parón invernal. El alojamiento, que retomó su andadura el pasado noviembre después de siete años cerrado, ha colgado el cartel de completo para los fines de semana hasta mayo. Así lo ha confirmado Roberto Banzo, gerente de ASCEAL INSERTA S.L., la entidad social que gestiona el complejo, quien se muestra "muy contento" con la gran acogida del proyecto.

Este cierre temporal durante los meses más fríos es una medida que se adoptará anualmente debido a las particularidades del enclave. "Las características de San Juan de la Peña hacen que muchas veces no se pueda acceder por la carretera", explica Banzo, refiriéndose a las posibles nevadas. El proyecto actual busca ofrecer una experiencia integral que va más allá de la visita monumental, combinando patrimonio histórico, naturaleza, alojamiento y gastronomía bajo un paraguas de sostenibilidad.

Un proyecto con alma: integración y servicio de calidad

El corazón de la nueva etapa de la hospedería es su modelo de gestión social. ASCEAL INSERTA es una empresa social donde un alto porcentaje del equipo está compuesto por personas en riesgo de exclusión social o con algún tipo de discapacidad. El fin es ofrecerles un empleo digno y un sueldo equiparable al de cualquier otro trabajador en su puesto, fomentando la integración en un equipo cohesionado.

El objetivo es que estas personas encuentren un lugar de trabajo digno" Roberto Banzo, gerente de ASCEAL INSERTA S.L

Banzo subraya que esta labor social no compromete en absoluto la calidad del servicio. "No entendemos que una actividad económica no sea rentable y que el servicio no sea perfecto", afirma, destacando que el personal ha sido formado y seleccionado para desarrollar su trabajo "con unas habilidades tremendas". Se crea así un "círculo completo" donde parte del beneficio de las entradas, el restaurante y el alojamiento se destina a mantener el programa de integración.

Éxito de reservas y gastronomía local

La demanda de reservas ha superado todas las expectativas. Gran parte de este éxito se debe a los bonos de Turismo Aragón, que ofrecen un descuento del 50% en la estancia para los residentes en la comunidad y que han animado a muchos a descubrir el renovado espacio. "Hemos tenido que decir que no a muchísima gente porque no había plaza", lamenta el gerente.

La gastronomía es otro de los pilares fundamentales de la hospedería. La apuesta se centra en una cocina basada en productos de la zona y en la recuperación de recetas antiguas para que el visitante pueda degustar los sabores tradicionales del territorio. "Entendemos que el que viene fuera lo que quiere es probar también nuestra gastronomía", señala Banzo sobre una carta que, aunque no es muy amplia, busca la máxima calidad y autenticidad.

El equipo ya tiene "demasiadas ideas en la cabeza", como la organización de jornadas gastronómicas puntuales con un nivel más elaborado. Además, se cuida al huésped con menús diferenciados entre el día y la noche, buscando siempre ofrecer un servicio perfecto y una experiencia completa en un lugar que el propio Banzo no duda en calificar como "espectacular".