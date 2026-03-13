Carles , con 21 patologías por covid persistente, destapa la desprotección de los afectados

Con motivo del Día Internacional de la Covid Persistente este 15 de marzo, la voz de los afectados resuena con fuerza. En Cataluña, más de 300.000 personas conviven con esta enfermedad multisistémica que, cuatro años después del inicio de la pandemia, sigue generando un profundo impacto en la vida de miles de ciudadanos. Carles Cárcamo, portavoz del colectivo de afectados, es uno de ellos.

Hace cuatro años, su vida dio un giro radical. "Ahora tengo 21 patologías diagnosticadas que hace cuatro años no tenía", explica Cárcamo, quien se vio obligado a dejar su trabajo hace dos años y medio. Su diagnóstico de covid persistente llegó tras 14 meses de incertidumbre, un momento que describe con una mezcla de miedo y, a la vez, alivio por "ponerle una etiqueta".

La incomprensión de una enfermedad invisible

No es una cosa que hagas una radiografía y veas un hueso roto" Carles Cárcamo, portavoz del colectivo de afectados

Uno de los mayores desafíos para los afectados es la incomprensión del entorno. Según Cárcamo, aunque al principio hay apoyo, la gente "no aguanta" una enfermedad tan larga y fluctuante. "No es una cosa que hagas una radiografía y veas un hueso roto", lamenta, explicando cómo se siente juzgado cuando tiene un día bueno y hace un esfuerzo, o cuando la gente trivializa sus síntomas.

Desmantelamiento sanitario y abandono institucional

Cárcamo denuncia un grave retroceso en la atención sanitaria. "De cinco unidades especializadas en Cataluña, solo queda una", afirma, refiriéndose al Hospital Germans Trias i Pujol. El resto de la atención se ha derivado a los centros de atención primaria (CAP), que "están desbordados". Además, critica el "negacionismo institucional", ya que el Departament de Salut todavía no tiene un recuento oficial de afectados y se ha "gripalizado la covid", ignorando el riesgo de desarrollar la enfermedad persistente.

La investigación debe continuarpara paliar los múltiples síntomas del covid persistente

La desprotección se extiende al ámbito administrativo y laboral. Cárcamo expone las enormes dificultades para obtener incapacidades, ya que en Cataluña solo se aprueban un 3 % de las solicitudes. "La Seguridad Social está negando la palabra a los médicos", denuncia, al no considerar válidos sus informes. Esta situación deja a miles de personas sin capacidad para trabajar y sin el correspondiente soporte económico.

Para visibilizar esta realidad, el colectivo de afectados ha organizado diversas acciones para este 15 de marzo, como la iluminación de edificios en color cian o turquesa. Reclaman recursos, investigación y soluciones rápidas para una situación que, para muchos, es insostenible.