El helipuerto 24 horas de Jaca suma 15 intervenciones desde su puesta en marcha en junio, casi la mitad nocturnas: "Un paciente puede estar en el Hospital Miguel Servet en 25 o 30 minutos"

El helipuerto de Jaca operativo las 24 horas, en funcionamiento desde el pasado mes de junio, se ha consolidado como una pieza esencial del sistema de emergencias sanitarias en el Pirineo Aragonés tras realizar 15 intervenciones desde su apertura, de las cuales siete han sido vuelos nocturnos, lo que supone casi la mitad de los servicios. Una capacidad que permite actuar con mayor rapidez en situaciones críticas y mejorar de forma notable los traslados a hospitales de referencia, especialmente en patologías tiempo-dependientes.

Paola Bandrés Helicóptero aterrizando en la helisuperficie

Una infraestructura estratégica para la sanidad en Jaca

La relevancia del helipuerto ha quedado patente durante la visita del director general de Emergencias del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, quien ha subrayado el papel estratégico de esta instalación para la ciudad y toda la comarca, recordando que “va a dar servicio a toda la zona y tiene la particularidad de ser una de las que permite operaciones nocturnas”. Clavero ha explicado que desde su puesta en marcha se han realizado traslados de pacientes, incluidos vuelos a Zaragoza, y ha puesto el acento en la realidad de un territorio con una elevada presión asistencial en determinadas épocas del año.

Paola Bandrés El helicóptero está totalmente equipado y vuela con personal sanitario

Respuesta rápida en emergencias vitales

El director general ha destacado que la rapidez es determinante en muchas urgencias médicas y precisó que “un paciente de Jaca puede estar en el Hospital Miguel Servet en 25 o 30 minutos”, un margen decisivo en casos como ictus, infartos o traumatismos graves. Las aeronaves operan con tripulación sanitaria completa, integrada por piloto, mecánico-tripulante EMS, médico y enfermero, lo que garantiza atención especializada desde el primer momento.

Más actividad aérea sanitaria en Aragón

Clavero ha contextualizado estos datos dentro del incremento general de la actividad de los helicópteros sanitarios en Aragón, señalando que “el año pasado se hicieron 756 horas y este año llevamos ya 830, con un mes menos contabilizado, lo que supone un aumento cercano al 8%, y es posible que superemos el 10% al cierre del año”. En este escenario, el helipuerto de Jaca refuerza la capacidad del sistema público para llegar con rapidez a zonas alejadas de los grandes núcleos hospitalarios.

Inversión pública y apuesta por la seguridad sanitaria

La infraestructura ha supuesto una inversión de 207.000 euros, con 100.000 euros aportados por el Gobierno de Aragón y el resto financiado por el Ayuntamiento de Jaca, lo que ha permitido que la ciudad se convierta en la segunda localidad aragonesa en contar con una helisuperficie comarcal habilitada para operaciones nocturnas, tras la de Cuencas Mineras, en Teruel. Una inversión que refuerza el papel de Jaca como referente sanitario en el Pirineo.

Un plan integral de salud y emergencias

El alcalde de Jaca, Carlos Serrano, ha subrayado que la puesta en marcha del helipuerto 24 horas completa el plan de seguridad municipal, junto a la recuperación del servicio de UVI móvil los fines de semana y festivos y la instalación de desfibriladores en la ciudad y los núcleos rurales, subrayando que “la helisuperficie ya está salvando vidas y lo va a seguir haciendo”. Serrano ha incidido en que esta respuesta resulta imprescindible para una ciudad con hospital comarcal y una importante población flotante, remarcando que la rapidez del traslado sitúa la seguridad sanitaria como una prioridad absoluta.

Apoyo clave a los rescates en montaña

Además de su uso por los helicópteros medicalizados del 112 Aragón, el helipuerto desempeña un papel relevante en la mejora de los rescates en montaña, al facilitar evacuaciones más ágiles y una coordinación más eficaz con los equipos especializados de la Guardia Civil, un aspecto especialmente importante en una comarca con alta actividad vinculada al turismo y los deportes de naturaleza.

Integrado en la red H24 de Aragón

La instalación ha sido diseñada priorizando la seguridad operativa, la integración ambiental y la mínima afección al entorno urbano. Su inclusión en el Plan de implantación de la Red de helisuperficies H24 del Gobierno de Aragón garantiza su conexión con el resto de recursos sanitarios de la comunidad y una respuesta coordinada ante emergencias, consolidando a Jaca como un enclave estratégico para la atención sanitaria y la seguridad en el Pirineo Aragonés.