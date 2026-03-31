La Comarca Alto Gállego confirma que se trabaja en la cobertura de la plaza de profesorado en el Centro de Adultos y niega su amortización

La Comarca Alto Gállego ha emitido una aclaración oficial dirigida a la Dirección y al alumnado del Centro de Educación de Adultos Alto Gállego. Esta comunicación responde a una carta reciente de una parte de los representantes del alumnado en el Consejo Escolar, que también fue publicada en un medio de comunicación, para desmentir la información difundida.

Garantía para el curso 2026/2027

Desde principios de año, el equipo de gobierno comarcal ha estado trabajando para asegurar la cobertura de la plaza de profesorado que quedó vacante tras la jubilación de su anterior titular. La previsión es que dicha plaza, destinada a la impartición de certificados de profesionalidad en el ámbito sociosanitario, esté cubierta para el curso 2026/2027 con una dedicación de 35 horas semanales, en igualdad de condiciones que el resto del personal de la Comarca.

Desmentido de informaciones erróneas

La institución comarcal lamenta profundamente que determinados representantes del alumnado estén difundiendo información errónea, lo que genera confusión y perjudica la imagen de la entidad. En este sentido, aclaran que "es incorrecto afirmar que la plaza haya sido amortizada, ya que sigue existiendo dentro de la plantilla". Además, desmienten que la prestación del servicio se base en un convenio, asegurando que dicho convenio no existe en la actualidad ni ha existido nunca.

La Comarca recuerda que, tanto en su etapa como Mancomunidad como en la actual, el Alto Gállego lleva más de 30 años asumiendo personal fijo y financiación para este servicio educativo. Este esfuerzo se ha sostenido en colaboración con los municipios del territorio y mediante subvenciones anuales, a pesar de ser una competencia que no figura como propia en la Ley de Comarcalización de Aragón, ni ha sido transferida por el Gobierno de Aragón, su titular legal.

Finalmente, la Comarca Alto Gállego ha solicitado a la Dirección del centro que esta comunicación sea difundida entre todo el alumnado. El objetivo es aclarar cualquier información incorrecta y restablecer la verdad sobre la gestión de la plaza de profesorado.