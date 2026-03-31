La Resurrección de Cristo inspira un concierto sacro único en la Semana Santa de Ferrol

La Concatedral de San Julián acoge este martes, en plena Semana Santa, una propuesta musical de profunda carga espiritual: el oratorio 'A Mortius Resurgere: The Resurrection of Christ". La obra, del compositor Jorge Grundman, se presenta en su versión más completa y original, gracias a la colaboración del director Diego Fortes y la soprano ferrolana Patricia Rodríguez. El concierto, organizado por el Ayuntamiento de Ferrol y la Coral Polifónica Ferrolana A Magdalena, será de acceso gratuito a partir de las 19:00 horas.

La idea original, según ha explicado el propio Grundman, era crear un oratorio sobre la resurrección de Cristo que continuase las 'Siete últimas palabras de Cristo en la cruz' de Haydn. Para ello, el compositor decidió poner música de forma literal al texto del Evangelio según San Juan, en sus capítulos 20 y 21. La pieza arranca justo después del terremoto, con una atmósfera que recrea el amanecer en el monte Calvario.

Un encuentro de talento

El nexo de unión de este proyecto ha sido el director de orquesta Diego Fortes, quien conocía previamente tanto a Grundman como a la soprano ferrolana Patricia Rodríguez. “Había varias propuestas y, conociendo a Jorge y esta obra en una versión más de cámara, decidí poner a estas dos personas en contacto”, ha detallado Fortes sobre el origen de esta colaboración artística.

Cartel anunciador del concierto sacro de Ferrol

Sobre el escenario se reunirán entre 60 y 70 artistas, incluyendo la orquesta de cámara y la coral polifónica. Patricia Rodríguez, que interpreta el papel de María Magdalena, ha asegurado que desde el inicio de los ensayos todo el equipo se ha sentido transportado. “Es una maravilla, te quedas ahí como como flotando”, ha afirmado la soprano.

El reto de musicar el Evangelio

El compositor ha confesado la dificultad que supuso musicar el texto bíblico por su naturaleza aséptica. “Lo bueno y lo malo del evangelio es que es totalmente aséptico, nadie dice que llevaba la túnica arrugada y que se movía el pelo con el viento”, ha comentado el compositor, subrayando la falta de detalles descriptivos en el relato.

El autor también ha reflexionado sobre el estado actual de la música sacra en España, lamentando la escasez de nuevas composiciones en este género. Según Grundman, los festivales especializados a menudo recurren a la música antigua porque “pareciera que daba vergüenza el hacer música para engrandecer a dios”.

Por su parte, el director Diego Fortes ha destacado que dirigir una obra con esta carga espiritual es “muy diferente” por la potencia del texto y la emoción que transmite. Para él, la música de Grundman tiene la capacidad de transportar al oyente “a otra esfera, a otro lugar”, convirtiendo la experiencia en un momento mágico y muy especial.