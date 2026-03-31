Una de las grandes novedades de la Semana Santa en Badajoz: el Vía Crucis Viviente de Cerro de Reyes se traslada a la Alcazaba

El Vía Crucis Viviente del barrio pacense de Cerro de Reyes se traslada este Viernes Santo a la Plaza Alta y la Alcazaba de Badajoz. El motivo de este cambio de ubicación excepcional es la conmemoración del 30 aniversario de esta popular representación de la Pasión, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. La Hermandad de Jesús Obrero y Dulce Nombre de María ha impulsado esta iniciativa para llevar por primera vez el evento al corazón del Casco Antiguo de la ciudad.

Tres décadas de una celebración popular

La representación cumple 30 años desde sus inicios, aunque no siempre ha estado en manos de la hermandad. En sus orígenes, era el párroco Manolo Maragón quien organizaba el acto con la participación de los vecinos. Tras un periodo de interrupción, la hermandad, fundada en 2012, retomó la organización y le ha ido "dando un poquito más de forma" en los últimos años hasta consolidarlo como una cita clave de la Semana Santa pacense.

Una experiencia de oración participativa

Lo que distingue a este Vía Crucis es su carácter viviente e interactivo. Sus organizadores explican que no se trata de una procesión tradicional ni de una simple representación teatral, sino de "un vía crucis viviente, donde el público, los personajes intervienen, interactúan y además oran". El objetivo es que los asistentes participen activamente en la oración de cada estación.

Para fomentar esta implicación, se proponen gestos simbólicos al público durante las estaciones, como cogerse de la mano o abrazar la cruz. "Nosotros lo que nos gusta es que la gente participe", afirman desde la organización. La representación también cuenta con cante de saetas en diferentes momentos del recorrido.

Un recorrido con final en la Alcazaba

El Vía Crucis arrancará en la Plaza Alta, desde las Casas Consistoriales. Desde allí, el recorrido pasará por el Arco del Peso y subirá por la carretera de acceso a la Alcazaba. La representación culminará en la explanada interior del monumento, donde se instalarán las tres cruces con un fondo que promete ser "un espectáculo muy bonito", con vistas a los puentes y el río Guadiana.