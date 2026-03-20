Sabiñánigo busca el cartel para sus Fiestas de Santiago de 2026

El Consejo Sectorial de Fiestas de Sabiñánigo ha puesto en marcha el concurso para seleccionar el cartel anunciador de las Fiestas de Santiago 2026, que se celebrarán del 22 al 26 de julio. El certamen está abierto a todos los artistas, tanto españoles como extranjeros, que deseen presentar sus propuestas para convertirse en la imagen oficial de los festejos patronales.

Bases del concurso

Según las bases publicadas, los participantes pueden presentar tantas obras como consideren oportuno, siempre que sean diseños originales e inéditos. La técnica es libre, pero se establece una exclusión clara: no se admitirán trabajos realizados mediante inteligencia artificial.

Los carteles deben presentarse en formato físico, ya sea en papel o cartón pluma, con unas dimensiones que oscilen entre un mínimo de 29,7x42 centímetros y un máximo de 70x50 centímetros. Además, es obligatorio que en la obra figure el texto: "Fiestas de Santiago, Sabiñánigo 2026 del 22 al 26 de julio".

Plazos y proceso de selección

La fecha límite para la entrega de los trabajos es el 20 de abril inclusive. Las obras deben presentarse en el Área de Cultura del Ayuntamiento de Sabiñánigo, ubicada en el Edificio Molino Periel, de 9 a 14 horas.

El proceso de selección constará de dos fases. Primero, un jurado designado por el Consejo Sectorial de Fiestas elegirá tres carteles finalistas. Posteriormente, se abrirá un periodo de votación popular para que sean los propios ciudadanos quienes decidan cuál de los tres diseños será el ganador.

Un premio único y la verificación anti-IA

El autor del cartel ganador recibirá un premio único de 300 euros. Para garantizar el cumplimiento de las bases, si el jurado tiene dudas sobre el posible uso de IA en una obra, podrá solicitar al artista el archivo original en su formato nativo para su verificación. En caso de que un diseño digital resulte premiado, se requerirá también la entrega del archivo con todas las fuentes y elementos utilizados.