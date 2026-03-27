Canfranc redobla su apuesta contra la despoblación con una nueva oficina de atención social

El Ayuntamiento de Canfranc ha finalizado las obras de mejora de la accesibilidad y eficiencia energética en su sede consistorial. Esta actuación ha sido clave para modernizar las instalaciones y, sobre todo, para reforzar la atención a la ciudadanía a través de un nuevo espacio centrado en el bienestar social.

Un nuevo motor social

El proyecto ha permitido la creación de una nueva Oficina de Bienestar Social y Despoblación, un lugar diseñado específicamente para atender a los vecinos, mejorar los servicios sociales y desarrollar iniciativas frente al reto demográfico, uno de los principales desafíos del municipio.

Con esta oficina, el consistorio busca ofrecer una atención más cercana y directa, al tiempo que impulsa políticas activas para fijar población en el territorio y combatir la tendencia a la despoblación que afecta a las zonas rurales.

Accesibilidad universal y ahorro energético

Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la instalación de un ascensor accesible con parada en todas las plantas. Asimismo, se ha creado un itinerario adaptado desde el exterior del edificio y una nueva plataforma de entrada para garantizar el acceso universal a todos los ciudadanos.

En el ámbito de la eficiencia energética, se ha renovado por completo el sistema de iluminación interior y exterior con tecnología LED. Esta medida, junto con la mejora de los aislamientos térmicos del edificio, permitirá reducir significativamente el consumo energético y aumentar el confort de las instalaciones municipales.

Una inversión estratégica para el mundo rural

La inversión total en el proyecto supera los 120.000 euros. De esta cantidad, más de 80.000 euros han sido aportados por ADECUARA a través del programa LEADER 2023-2027, cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), junto con aportaciones de ámbito nacional y autonómico.

Con esta intervención, el Ayuntamiento de Canfranc refuerza su compromiso con unos servicios públicos más accesibles, la atención social de proximidad y la lucha activa contra la despoblación, dotando al municipio de unas infraestructuras modernas y preparadas para los desafíos del futuro.