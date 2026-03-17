El circuito de plogging regresa a la Costa Tropical para unir deporte y conciencia medioambiental

La Fundación Miguel García Sánchez, con el apoyo de la Fundación "la Caixa", ayuntamientos y un creciente número de empresas y asociaciones colaboradoras, ha presentado la sexta edición de su Circuito Comarcal de Plogging. Esta iniciativa, que combina la práctica deportiva con la recogida de residuos, se ha consolidado como una cita clave en la Costa Tropical para fomentar la sostenibilidad y la educación ambiental entre familias y, especialmente, entre los más jóvenes.

00:00 Volumen Cerrar Jesús García, presidente de Fundación Miguel García Sánchez

Una iniciativa con valores

El presidente de la Fundación Miguel García Sánchez, Jesús García, ha destacado que el plogging "aúna casi todos los valores" que la entidad defiende, como la formación de las nuevas generaciones y el trabajo por un futuro sostenible. La alta participación, con una media de 300 personas por evento, demuestra el arraigo del proyecto. "Que los niños aprendan a trabajar en el futuro respetando ese medio ambiente, para nosotros es fundamental", ha señalado García, subrayando el componente pedagógico de la actividad.

Ojalá algún día no tengamos que hacer este tipo de presentaciones, será que el objetivo se ha cumplido" Daniel Ortega Concejal de Deportes de Motril

Representantes de las entidades colaboradoras han reforzado este mensaje. Desde la Fundación "la Caixa", Pablo Ubiña ha resaltado los valores de deporte, medio ambiente, inclusión y, sobre todo, educación. Por su parte, el concejal de Deportes de Motril, Daniel Ortega, ha compartido una reflexión sobre el fin último de la iniciativa: "Ojalá algún día no tengamos que hacer este tipo de presentaciones, será que el objetivo se ha cumplido".

00:00 Volumen Cerrar Pablo Ubiña, directos de Oficina de Negocio de La Caixa en la Costa Tropical

Menos residuos y más conciencia

Uno de los indicadores del éxito del circuito es la disminución de la basura recogida en las últimas ediciones. Según Jesús García, esto se debe a una mayor concienciación ciudadana. "Cada vez hay menos basura, afortunadamente. Quiero entender que no porque la hayamos recogido ya no queda, sino porque cada vez se se ensucia menos", ha afirmado, poniendo el foco en el valor educativo sobre la mera acción de limpiar.

Más que el hecho de recoger basura, es más el efecto pedagógico y de formación hacia la gente" Jesús García Presidente de la Fundación Miguel García Sánchez

Calendario y colaboradores

El circuito de 2024 constará de cuatro pruebas. La primera será el 18 de abril en la Playa de Motril, seguida de citas el 16 de mayo en Vélez de Benaudalla, el 24 de octubre en Salobreña y el cierre el 15 de noviembre en Puntalón (Motril). Las inscripciones se pueden realizar a través de la página web de la Fundación Miguel García Sánchez.

00:00 Volumen Cerrar Daniel Ortega, concejal de Deportes de Motril

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha calificado la actividad como "necesaria" y ha agradecido la implicación de la fundación y de todos los colaboradores, entre los que se encuentran entidades veteranas como COEXPAN, el Club de Atletismo Ciudad de Motril o APROSMO, y nuevas incorporaciones como Más envasa o la Asociación de Personas Sordas de la Costa Tropical y la Alpujarra, lo que demuestra que el proyecto es "cada vez más abierto y colaborativo".