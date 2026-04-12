Un psicólogo y un terapeuta en el aula: el programa pionero que transforma la inclusión en Huesca

Este curso, quince niños y niñas de cuatro colegios de la provincia de Huesca están viviendo una experiencia escolar diferente gracias al programa 'Sentira en tu Cole'. Impulsado por Valentia, la iniciativa lleva el apoyo especializado directamente a las aulas, recreos y comedores, evitando que los alumnos tengan que salir del centro para recibirlo.

Valentia, entidad referente en Huesca en el acompañamiento a personas con discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo, ha desplegado un equipo pionero en Aragón. Este está formado por una terapeuta ocupacional y un psicólogo educativo que trabajan codo con codo con los docentes y las familias directamente en los centros.

Valentia Valentia ha puesto en marcha de forma pionera este programa

El programa responde a la necesidad de nuevos modelos de inclusión. "Es evidente que la figura actual del auxiliar de educación es necesaria en determinadas circunstancias, pero no es suficiente en la mayoría de los casos", asegura la directora gerente de Valentia, Sara Comenge. Por ello, subraya que "la escuela necesita incorporar profesionales de diferentes disciplinas en los colegios, que actualmente no están".

Solo se puede dar respuesta a la diversidad, con recursos diversos y especializados" Sara Comenge Gerente de Valentia

Resultados visibles con nombre propio

Los cambios generados por el programa son evidentes. Un alumno que jugaba solo ahora juega al fútbol con sus compañeros, otro ha dejado de acumular partes de conducta, y un tercero ha logrado aprobar todas las asignaturas tras suspender en el primer trimestre. Estos logros demuestran, según la entidad, que el modelo funciona independientemente del tipo de centro, ya sea concertado o una escuela pública rural.

Un equipo integrado en el día a día

La clave del éxito reside en que el equipo interviene en los momentos reales del día escolar. Su trabajo incluye desde la adaptación del espacio físico de la clase y la reorganización de la jornada hasta el uso de materiales de apoyo y la dinamización del recreo. La coordinación con los docentes y el equipo de orientación es continua, porque muchas veces los cambios que necesita el alumno pasan por cambiar algo en el entorno.

Valentia Cuatro colegios de la provincia de Huesca ofrecen resultados

Las familias también son una parte activa del proceso, participando en el plan de intervención desde el inicio y recibiendo orientación regular. Según trasladan, observan mejoras en la autorregulación, la participación escolar y el bienestar de sus hijos, valorando especialmente el sentirse escuchadas y acompañadas.

Los beneficios se extienden a toda la comunidad educativa. "Los cambios no quedan solo en el alumno. Toda la clase se beneficia de un ambiente más tranquilo, con menos interrupciones", explica Berta Carrera, responsable de Sentira. Añade que los docentes adquieren nuevas estrategias y las familias recuperan la tranquilidad, haciendo del centro "un lugar donde caben todos".

Valentia El modelo está pensado para crecer

Un modelo pensado para crecer

Este primer año ha servido como prueba de que el modelo funciona, pero la ambición es llegar a más niños el próximo curso y que 'Sentira en tu Cole' pueda integrarse como un recurso propio en los colegios. Esta primera edición ha sido posible gracias a los Programas de Infancia de la Fundación ONCE, que cuentan con la cofinanciación de la Unión Europea.