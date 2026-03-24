Un investigador revela el origen del pastoreo hace 10.000 años: "Fue una revolución como la que vivimos con la IA"

El origen del pastoreo y la ganadería, una práctica que ha definido la economía y el paisaje de lugares como la provincia de Huesca, se remonta a nada menos que 10.000 años atrás. Así lo ha explicado el investigador Alejandro Sierra, quien sitúa el nacimiento de esta actividad en el Neolítico, en una región hoy de máxima actualidad: el Próximo Oriente.

En zonas de lo que actualmente son Irak, Palestina y Siria, los seres humanos comenzaron a domesticar a los animales que hoy forman la base de nuestra cabaña ganadera: ovejas, cabras, vacas y cerdos. Este proceso no fue un cambio menor, sino una transformación radical. En palabras del propio Sierra, profesor de Prehistoria en la universidad de Pisa (Italia) fue un cambio brutal en la economía que ha perdurado durante milenios y cuyo conocimiento ancestral se enfrenta hoy a nuevos retos.

Alamy Stock Photo Ovejas en el campo

El Neolítico: domesticar para producir

La aparición de la ganadería en el Neolítico representó mucho más que tener animales cerca. El investigador Alejandro Sierra subraya una diferencia fundamental entre domar y domesticar. Mientras que un animal domado puede ser controlado, la domesticación implica un paso crucial: controlar su reproducción. “Si controlas su reproducción y lo seleccionas para obtener lo que tú quieres es cuando se puede hablar de domesticación, es la diferencia”, ha detallado Sierra. Este control reproductivo permitió a los primeros pastores no solo asegurar la descendencia de sus rebaños, sino también seleccionar características específicas, dando inicio a un proceso de cría selectiva que continúa hasta hoy. Esta gestión es lo que define verdaderamente el inicio del pastoreo y la ganadería tal como la entendemos.

El principal motor de esta revolución fue la alimentación. Si bien la caza ya proporcionaba carne, la domesticación abrió la puerta a nuevos productos. La leche se convierte desde muy pronto en un producto fundamental en la dieta de los primeros pastores neolíticos. Este nuevo recurso ofrecía una fuente de alimento constante y renovable que no requería sacrificar al animal. Más adelante, y gracias a la selección artificial, llegaría otro producto clave: la lana. Según ha explicado el investigador, “las primeras ovejas neolíticas no tenían lana como las vemos ahora, están muy seleccionadas a lo largo de milenios”. Este desarrollo evidencia cómo la ganadería fue adaptándose para cubrir diferentes necesidades humanas más allá de la simple obtención de carne.

Fue un cambio brutal en la economía como no nos podemos imaginar" Alejandro Sierra Investigación y Profesor de Prehistoria en la Universidad de Pisa (Italia)

Una lenta expansión por Europa

Desde su cuna en el Próximo Oriente, el modelo ganadero se expandió por toda Europa. Estas poblaciones neolíticas se fueron moviendo con sus animales a través de dos grandes rutas: una terrestre, cruzando Turquía y los Balcanes, y otra marítima, a través del Mediterráneo.

De esta forma, el pastoreo llegó hasta la península Ibérica y, concretamente, a territorios como Aragón y el Pirineo. La adaptación al entorno fue clave desde el principio. Por ejemplo, en el Pirineo, los pastores comenzaron muy pronto a practicar movimientos altitudinales con sus rebaños, subiendo a pastos de montaña a 1.500 o 1.600 metros de altura, un precursor de la trashumancia. “Había mucha variedad de tipos de ganadería en el pasado”, ha señalado Sierra, dependiendo de la región.

A pesar de su impacto, la evolución de la ganadería fue extremadamente lenta durante milenios. Las prácticas se mantuvieron relativamente estables, con la incorporación paulatina de nuevos animales como el caballo y el asno, domesticados principalmente para el trabajo y el transporte. El gran punto de inflexión no llegó hasta hace aproximadamente un siglo. “El gran cambio fue cuando se empezó a meter ya una selección genética más científica, que es cuando salen las razas mejoradas”, ha afirmado el investigador. Hasta ese momento, la ganadería había evolucionado de forma muy gradual, casi imperceptible en el transcurso de una vida humana.

El reto actual: las escuelas de pastores

Durante miles de años, el conocimiento ganadero se transmitió de forma oral, pasando de padres a hijos y consolidándose en la memoria colectiva de las comunidades rurales. Sin embargo, el éxodo rural y los cambios sociales de las últimas décadas han provocado una ruptura en esta cadena de transmisión. “Con el gran cambio que ha habido en los últimos años de que todo el mundo nos hemos ido a las ciudades, este conocimiento se iba perdiendo”, ha lamentado Sierra. Esta pérdida ha creado una nueva necesidad en el sector primario, una que era impensable en el pasado: la formación reglada.

Hay una necesidad de que surjan estas escuelas, que en el pasado no eran necesarias" Alejandro Sierra Investigador y profesor de Prehistoria en la Universidad de Pisa (Italia)

Ante este vacío, han surgido las escuelas de pastoreo, centros dedicados a enseñar y preservar un saber ancestral. “Hay una necesidad de que surjan estas escuelas, que en el pasado no eran necesarias, porque lo que sabías lo aprendías en tu pueblo, tu comunidad, tu familia”, ha comentado el experto.

COPE.ES Tractor arando en el campo

Estas escuelas representan, en cierto modo, una vuelta al origen, un intento de reconectar con un conocimiento adquirido por los humanos hace 10.000 años y que sigue plenamente vigente. Para Sierra, la magnitud de aquella primera domesticación fue tan grande que no duda en calificarla como una auténtica revolución, equiparable a las transformaciones actuales: “Este gran cambio, de hecho, los arqueólogos lo llamamos una revolución, porque es una revolución como la que estamos viviendo ahora con la IA”.