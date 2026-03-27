Vitoria estrena la procesión de la Soledad

La Semana Santa de Vitoria presenta una importante novedad este año con la incorporación de una nueva procesión: la de la Soledad, que tendrá lugar en la mañana del Sábado Santo. La iniciativa, propuesta por Miguel Ángel, uno de los párrocos de San Vicente, ha sido acogida "con mucho entusiasmo" por las cofradías, según explica en COPE Euskadi Alberto Cobo, presidente de la Cofradía de la Dolorosa.

Una cita para acompañar a la Virgen

Esta nueva procesión busca acompañar a la Virgen de la Soledad en las horas de duelo posteriores a la muerte de su hijo. "Es aumentar el programa de las procesiones de Semana Santa y estar pendientes de nuestra madre y acompañarla en esos momentos de dura soledad", ha señalado Cobo. A pesar del esfuerzo que supone, ya que la procesión saldrá a las 7 de la mañana del sábado, la ilusión es máxima.

Estamos seguros que cada año va a ir cogiendo también más participantes” Alberto Cobo, presidente de la Cofradía de la Dolorosa

La nueva cita procesional se celebrará a las 7:00 de la mañana, un reto para los cofrades, que terminan tarde la jornada anterior. Sin embargo, la confianza en su consolidación es plena, como afirma el presidente de la cofradía: "Estamos seguros que cada año va a ir cogiendo también más participantes como el resto de las profesiones".

El Viernes de Dolores como punto de partida

El arranque de la Semana Santa vitoriana ha tenido lugar, como es tradicional, este Viernes de Dolores con la procesión de la Dolorosa. La comitiva partía a las 19:30 horas desde la iglesia de San Vicente para recorrer el Casco Histórico de la ciudad, en un acto que da inicio a la semana de Pasión para muchos vitorianos y que también se ha celebrado en Bilbao.

El recorrido incluye una parada en el Centro Cívico del Campillo, donde un saetero y un bertsolari dedican sus cantos a la virgen. La Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía de la Veracruz de Santo Domingo de la Calzada acompaña el paso, creando un ambiente que Alberto Cobo califica de "sobrecogedor", especialmente en la Plaza de Santa María.

Plaza de Santa María en Vitoria

El trabajo anónimo que sostiene la tradición

Detrás de la solemnidad de cada procesión existe un gran trabajo anónimo que a menudo pasa desapercibido. Alberto Cobo ha querido poner en valor la labor de la "muchísima gente de muchas cofradías que está en un segundo plano", dedicando su tiempo durante todo el año a reparar, limpiar y preparar los pasos para que todo esté perfecto.

Hay muchísimo muchísimo trabajo de de gente que que luego no se la ven” Alberto Cobo, presidente de la Cofradía de la Dolorosa

La dedicación de estos voluntarios es fundamental. "Sin ellos, esto sería muchísimo más difícil", ha reconocido Cobo. Por su parte, San Sebastián se prepara para recuperar su procesión el próximo Viernes Santo, tras 50 años de ausencia, aunque no ha tenido actos este viernes.