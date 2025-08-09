Feliz San Lorenzo 2025 en Huesca

El DJ oscense Andrés Campo prende la mecha de las fiestas de San Lorenzo. Huesca ha iniciado así siete días de fiesta, con una afluencia masiva y en plena ola de calor

COPE disparo cohete abrazo

La plaza de la Catedral se convierte cada 9 de agosto en el principal escenario del inicio de las fiestas de Huesca, donde una gran multitud espera el lanzamiento del cohete, que marca el comienzo de siete días de fiesta. Este año, el encargado de prender la mecha ha sido el DJ oscense Andrés Campo, que ha vivido “uno de los momentos más especiales” que jamás habría imaginado.

COPE Plaza de Catedral 1

Con una mezcla de “alegría, nervios, emoción y satisfacción”, a las 12.00 horas, el profesional internacional de la música electrónica ha protagonizado el momento más esperado por las miles de personas que este sábado han optado por celebrar las fiestas de Huesca, declaradas de Interés Turístico Nacional.

Ha pensado en “hacerlo bien”, y “me ha emocionado mucho ver a mi madre llorar”, se lo ha dedicado a todos los que estaban en la plaza, a todos los oscenses y a todos los que celebran sus fiestas.

Ha llegado justo a tiempo para comenzar las fiestas y eso que su apretada agenda de trabajo no lo ha puesto fácil. Procedente de Almería, tras una actuación, está noche ha salido en dirección a Huesca.

Campo ha deseado unas “felices fiestas”, al igual que la concejal del área, Nuria Mur, quien ha destacado el programa de fiestas con 300 actos, porque ha dicho que “hay para todos”.

Un deseo al que se ha unido la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, para quien se han iniciado unas “magníficas fiestas”, que “hay que celebrar y disfrutar, respetando a los demás y aplicando el sentido común”.

Plaza de la Catedral

Ha hecho alusión a la gran participación en el inicio de las fiestas y es que se prevé una afluencia masiva a lo largo de todo el fin de semana, 9 y 10 de agosto, y también a las altas temperaturas debido a la ola se calor, por lo que ha recomendado “protegerse en todo momento”.

En la plaza había una gran expectación por ver al afamado DJ y al grito de la alcaldesa y de él mismo de '¡Viva Huesca, Viva San Lorenzo' se ha lanzado el cohete y la plaza ha estallado de emoción. De puertas adentro del balcón principal, entre los invitados, representación institucional del Ayuntamiento, entre miembros del equipo de gobierno y de la oposición; de la DPH; del Gobierno de Aragón, con el consejero de Movilidad del Gobierno de Aragón, Octavio López. También se ha sumado a la fiesta la alcaldesa de Teruel, Emma Buj.

Afluencia masiva en Huesca, con entorno a 100.000 personas, según ha informado el Intendente en funciones de la Policía Local, Nicolás Hernández.

La primera jornada festiva ha dado comienzo a las 9.00 horas con el saludo al santo de las peñas. Este año un emocionado Alfonso Altemir de la Peña Alegría Laurentina ha colocado la pañoleta a San Lorenzo, acompañado por las jotas cantada por Roberto Ciria.

Protagonismo especial también han tenido en esta mañana del día 9, el Teatro Olimpia, en el año de su centenario, y la Fundación Ibercaja, con motivo de su aniversario, que han sido distinguidos con la Medalla de Oro de la ciudad.

COPE Medalla de oro Fundación Ibercaja

COPE Medalla Oro Teatro Olimpia

Resto de actos

El programa continuará a las 18:30 horas, en la Plaza de Toros, con la becerrada de las Peñas y el espectáculo Casta Aragonesa. Una hora más tarde, en la Real y Parroquial Basílica de San Lorenzo, Solemne Triduo en honor a nuestro Santo Patrón. Los actos consistirán en rezo del Santo Rosario, exposición del Santísimo, preces al Santo y celebración de la Eucaristía. Al final, veneración de las reliquias de San Lorenzo y canto del himno al Santo.

La Plaza Luis López Allué acogerá a las 20,30 horas, la verbena, con la orquesta Swing Latino; a las 21,00 horas, ronda jotera de los balcones y Solemnes Completas. Dará comienzo en la Plaza General Alsina el Festival iberi@huesca.folk, con el concierto del Grupo Mielotxin Taldea/ Sergi Llena.

También, Ronda a San Lorenzo, a cargo de Agrupación Folclórica Santa Cecilia y Asociación Folclórica Estirpe de Aragonia, DJS en la plaza de Navarra, segunda sesión de la verbena con la orquesta Swing Latino y en el exterior del Palacio de Congresos. Dj’s sessions.