El Sporting, líder de Segunda División... ¡hasta el minuto 75!

El Real Sporting de Gijón tiene un problema con los finales de los partidos. Los datos muestran un buen rendimiento del conjunto rojiblanco en las primeras mitades y mientras juegan los titulares, pero los resultados se van al traste con los cambios y en los tramos decisivos de los encuentros.

El Sporting, líder de segunda hasta el minuto 75

Los datos dicen que el Sporting de Gijón sería líder de LaLiga Hypermotion hasta el minuto 75 de los partidos. Los cuatro partidos que han perdido los rojiblancos de forma consecutiva se han decidido en los últimos minutos. Contra el Deportivo de la Coruña, el gol de los gallegos llegó en el minuto 88. Contra el Burgos, el 2-3 que decantó el partido en El Molinón tuvo lugar en el minuto 90. En el caso del Almería, condicionados por tener un jugador menos, el equipo de Rubi anotó el gol de la victoria en el minuto 85. Por último, el Albacete le dio la vuelta al marcador con dos goles de Morcillo en el minuto 88 y en el minuto 98.

LaLiga El Albacete celebra uno de los cuatro goles marcados al Sporting en LaLiga

El mediocre rendimiento del Sporting en los últimos minutos de partido, cuando Asier Garitano se ve obligado a mover el banquillo para dar refresco al equipo ante el cansancio de los titulares, refuerza la percepción de 'plantilla corta' que planea sobre el Sporting una temporada más.

Los rojiblancos suman 15 puntos hasta el minuto 75 de los partidos, un total de seis puntos más de los 9 que tiene el conjunto gijonés en la clasificación tras 7 jornadas. Si solo tuviéramos en cuenta las primeras mitades, el Sporting ocuparía puesto de playoff en 5ª posición con 12 puntos.

LaLiga Polémica en el Almería - Sporting

Sin embargo, el rendimiento cae en picado en las rectas finales de partido. Si hiciéramos una clasificación de Segunda División con los últimos 15 minutos de cada encuentro, el Sporting se situaría colista con cinco goles en contra y ninguno a favor.

La conclusión es que los finales de partido están penalizando en exceso al equipo de Asier Garitano esta temporada, algo que ha confirmado Álex Corredera este miércoles en la vuelta al trabajo del Sporting tras la derrota ante el Albacete: "No es casualidad. Las casualidades en el fútbol apenas existen. Tenemos un margen de mejora muy grande como grupo e individualmente. No nos está llegando con empezar bien los partidos", explicó el centrocampista.

