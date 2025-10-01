Estos son los mejores consejos de Javi Peña para no abandonar el proceso de pérdida de peso

Para los que están indecisos, para los que tienen la duda, una semana más está aquí Javier Peña, nuestro preparador físico de COPE Málaga, que en el modo on line o a distancia puedes bajar con el peso y tener una vida más saludable. Hoy hablamos del abandono, de ese momento en el que dices que no puedes lograr tu objetivo.

Según comenta y nos aconseja Javi Peña, “el problema es mantenerse y es donde la mayoría se la pega. ¿Qué quiero decir? Empezamos haciéndolo todo, empiezo con el spinning empiezo a correr, me apunto al gimnasio y ahí es donde llega nuestro problema. Y el principal problema que creo que tenemos es sobre todo porque no tenemos un plan. Si tenemos un plan, el resultado va a llegar. Lo que no podemos es hacer rutina de TikTok, rutina del primer entrenador o entrenadora que nos sale en Instagram y ahí es donde nos encontramos el principal problema y el principal problema que veo yo cada día, porque me llegan muchos clientes, oye, Javi, estoy empezando a entrenar y no consigo mi resultado, ¿por qué?. Y cuando empiezo a analizar, el principal mayor problema es el plan, que no tiene ningún plan. Hay un detalle que me llama la atención sobre el tema que tú estás comentando, que es muy bueno, es tener sobre todo la idea clara, aquí estamos para ayudar a la gente”, señala.

COPE Málaga Javi Peña te enseña a bajar de peso desde casa.

Peña apunta otros detalles, además de tener un plan y un objetivo que puedes dejar, “está claro que uno quiere perder peso, está claro que uno quiere tener un mejor cuerpo, pero tiene que salir de sí mismo ese compromiso para no llegar al mes de octubre, que en el que estamos es decir, abandono. Sí, Javi, ¿sabes lo que pasa? Que nos ponemos en meta inalcanzable y lo que no podemos intentar conseguir en 15 días, en 20 días, lo que a lo mejor durante años conseguimos, es decir, ese mal cuerpo, esos 15, 20 kilos de más, esos 10 kilos de más que día a día, fin de semana, destrozamos, porque al final tenemos muy malos hábitos en muchas ocasiones, es verdad que poquito a poco, gracias también a las redes sociales, a esos hábitos saludables que vamos alcanzando día a día, vamos mejorando, pero no podemos intentar lo que en 15 días queremos conseguir, lo que en años hemos destrozado. Hay un detalle también que quiero lanzar aquí, la preparación es la que tú más o menos has dejado claro siempre, tú planteas una preparación, planteas un objetivo, planteas una serie de ejercicios, la gente lo absorbe, lo quiere, si lo hace, ¿por qué abandona? La clave, yo creo, ahí es un aspecto psicológico, porque no ven resultados pronto, hay gente que lo consigue antes, hay gente que lo consigue después, pero nos ponemos expectativas muy altas", señala Peña.

