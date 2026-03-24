José Antonio, 92 años, fotógrafo: "He retratado la Semana Santa desde hace 50 años y conservo todas las instantáneas"

La exposición “La mirada rompedora de José Antonio Duce: medio siglo de Semana Santa zaragozana” se ha inaugurado este martes en la sede de la asociación de Periodistas de Aragón, donde podrá visitarse hasta el 21 de abril de 2026, con una selección de 15 obras del fotógrafo zaragozano, de 92 años, considerado por el periodista Tico Medina como “el Goya de la fotografía”.

La muestra reúne por primera vez una selección de imágenes dedicadas a la Semana Santa de Zaragoza, que Duce ha retratado desde la década de 1970, cuando una de sus innovadoras fotografías fue elegida como cartel oficial, y en las que el autor capta el sentimiento y la explosión de colores de pasos, cofrades y tambores desde una mirada personal.

ASOCIACIÓN PERIODISTAS DE ARAGÓN José Antonio Duce.

A través de estas obras, el fotógrafo ofrece una visión del evento, declarado de interés turístico internacional y con 700 años de historia, en la que se aprecia tanto la tradición como la creatividad con la que interpreta sus composiciones.

La exposición permite además observar la evolución de su estilo a lo largo de más de medio siglo, con imágenes que van desde planteamientos realistas hasta propuestas de gran carga artística, reflejo de una trayectoria en la que ha destacado como pionero en la fotografía y la creatividad digital.

La selección ha sido realizada por el propio autor, que participará en la inauguración mediante videoconferencia, en una muestra impulsada por la agencia Maaszoom en colaboración con Periodistas de Aragón.

La exposición podrá visitarse con acceso libre de lunes a viernes en horario de 10.00 a 14.00 horas, así como los lunes y miércoles también por la tarde, de 17.00 a 19.00 horas.

JOSÉ ANTONIO DUCE, EL GOYA DE LA FOTOGRAFÍA

A pesar de su dilatada carrera, es la primera vez que se muestra una selección de sus obras sobre la Semana Santa de Zaragoza, que ha retratado desde los años 70 del siglo pasado, cuando una de sus innovadoras fotografías fue cartel oficial.

La mirada del maestro de fotógrafos sobre este evento, declarado de interés turístico internacional y con 700 años de historia, refleja el sentimiento y la explosión de colores, con instantáneas de pasos, cofrades y tambores bajo el singular y espectacular prisma con el que Duce interpreta sus creaciones.

El propio autor ha realizado la selección de fotografías que integran esta exposición. En ellas se puede ver la diversidad de enfoques y la evolución durante más de medio siglo de la visión inquieta de Duce, con imágenes desde realistas hasta enormemente creativas. Con una técnica que domina a la perfección, no en vano fue pionero en la fotografía y creatividad digital.

La muestra ha sido impulsada por la agencia de noticias y comunicación Maaszoom en colaboración con la Asociación y el Colegio de Periodistas de Aragón.

José Antonio Duce Gracia (Zaragoza, 1933), fotógrafo y cineasta, es una figura clave de la cultura visual aragonesa y española. Inició su trayectoria en los años 50 y ha desarrollado una amplia e innovadora obra, con series sobre los Sitios de Zaragoza, el Oasis o los principales monumentos de la capital aragonesa.

Como cineasta, fue cofundador en 1961 de la productora Moncayo Films, una de las primeras iniciativas profesionales del cine aragonés, con la que participó en más de 20 películas como director, guionista o director de producción. Entre ellas destaca el largometraje “Culpable para un delito” (1966).

Su obra ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales. Presidente de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza de 1968 a 1973 y Presidente de Honor de la Asociación Cultural Anteayer Fotográfico Zaragozano, entre sus reconocimientos recientes figuran el Premio Ciudad de Zaragoza al Mérito Cultural (2024), el Simón de Honor de la Academia del Cine Aragonés (2025) y su nombramiento como Académico de Honor de la Real Academia de San Luis (2025).