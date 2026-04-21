La comarca de Los Monegros exige seguridad en las obras de la A-230

Representantes institucionales, sociales, empresariales y vecinos de la comarca de Los Monegros han participado este martes en el segundo acto reivindicativo de los denominados “Martes Negros”. La protesta, desarrollada de forma simultánea en Castejón de Monegros y Pallaruelo de Monegros, exige al Gobierno de Aragón más seguridad en las obras que se están realizando en la carretera A-230.

Bajo el lema “Por unas carreteras dignas y seguras en Los Monegros”, las movilizaciones han incluido cortes intermitentes de carretera durante unos 40 minutos. El presidente de la Comarca de Los Monegros, Pedro Loscertales, ha señalado que estas acciones ponen de manifiesto “el malestar existente en el territorio” y buscan “denunciar el abandono de las carreteras en esta comarca”.

Hartos de socavones y reventones

Los participantes denuncian las peligrosas condiciones de la vía en obras. Loscertales ha incidido en que “los vecinos y vecinas que circulan diariamente por esta vía están sufriendo reventones de ruedas, incidencias en sus vehículos y situaciones de riesgo”. Por su parte, la alcaldesa de Castejón de Monegros, Ana Puey, ha valorado las obras pero ha criticado la falta de condiciones adecuadas.

Estamos hartos de socavones, reventones y vuelcos. Decimos basta ya y pedimos carreteras dignas" Ana Puey Alcaldesa de Castejón de Monegros

La regidora ha sido contundente en sus declaraciones: “Estamos hartos de socavones, reventones y vuelcos. Decimos basta ya y pedimos carreteras dignas”. En la misma línea, la alcaldesa de La Almolda, Montse Ordovás, ha mostrado su inquietud: “Nos preocupa la seguridad de los vecinos que pasan cada día por esta carretera. Solo queremos más seguridad y soluciones por parte del Gobierno de Aragón”.

Un peligro constante

El malestar se extiende al ámbito empresarial. El gerente de la Cooperativa Los Monegros, José Miguel Ochoa, ha advertido que “es un peligro constante circular por una carretera con agujeros y mala señalización”. Ochoa ha recalcado que, aunque las obras son necesarias, los largos desvíos, los tramos cortados y la mala visibilidad exigen “acelerar los trabajos y mejorar la seguridad”.

Es un peligro constante circular por una carretera con agujeros y mala señalización" José Miguel Ochoa Gerente de la Cooperativa Los Monegros

El alcalde de Bujaraloz, Darío Villagrasa, ha respaldado la protesta, destacando que “los recorridos alternativos superan la hora de trayecto y son muchos los vehículos pesados que circulan por aquí a diario”. Villagrasa ha insistido en la necesidad de “mejor coordinación en las obras” para que tanto los vecinos como el transporte pesado puedan circular “en las mejores condiciones”.

Esta es la segunda convocatoria de los “Martes Negros”, una iniciativa que, según han advertido los participantes, continuará en próximas semanas en otras vías de la comarca si no se adoptan soluciones urgentes por parte de la administración.