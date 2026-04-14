Los Monegros inicia los 'Martes Negros' y corta el tráfico para exigir carreteras seguras

La comarca de Los Monegros ha iniciado este martes en Sariñena los denominados “Martes Negros”, una serie de cortes de tráfico para reclamar carreteras dignas y seguras. La primera protesta ha tenido lugar en la intersección de las carreteras A-131 y A-129, donde se ha interrumpido el tráfico de forma intermitente durante 45 minutos con el apoyo de numerosos conductores.

“Hartazgo” por la inacción política

Bajo el lema “Por unas carreteras dignas y seguras ya”, la movilización ha reunido a representantes políticos, económicos y sociales. El presidente de la comarca, Pedro Loscertales, ha subrayado “el hartazgo de la sociedad monegrina ante la inacción del Gobierno de Aragón”, a quien acusa de no dar soluciones por “un conflicto de competencias entre departamentos”.

No se puede priorizar una cuestión política por encima de la seguridad de nuestros vecinos y vecinas" Pedro Loscertales Presidente de la Comarca de Los Monegros

Loscertales ha sido tajante al afirmar que no se puede "priorizar una cuestión política por encima de la seguridad". "No pedimos lujos, pedimos carreteras dignas y seguras”, ha añadido, insistiendo en que la protesta se debe a que "el Gobierno de Aragón no actúa".

Consecuencias para la economía

El presidente de Monegros Empresarial, Jorge Albás, ha recalcado el impacto negativo en la actividad económica, ya que el tramo afectado es un acceso clave al polígono industrial. Albás ha reclamado "soluciones urgentes a corto plazo" y ha alertado sobre la mala imagen que proyecta la zona ante la llegada de miles de visitantes por eventos próximos.

No se trata de ver quién tiene la culpa, sino que se trata de buscar soluciones"

Según ha explicado Albás, el Ayuntamiento de Sariñena ya solicitó en 2016 el cambio de titularidad de la vía y en 2021 se anunció un traspaso que no se ha ejecutado. "Ahora hemos llegado a una situación límite donde no se puede transitar", ha señalado, afirmando que "con voluntad política se puede solventar: no se trata de ver quién tiene la culpa [...], sino que se trata de buscar soluciones".

Monegros El 21 de abril continuarán los Martes Negros

Por su parte, el presidente de la Cooperativa Los Monegros, José Víctor Nogués, ha alertado de que el mal estado de las vías afecta a la competitividad del territorio. "Los trabajadores pierden hasta dos horas diarias en desplazamientos", ha lamentado, refiriéndose a las dificultades que sufre el sector agrícola y ganadero.

Próximas movilizaciones

Las movilizaciones continuarán hasta que se adopten medidas. El próximo “Martes Negro” tendrá lugar el 21 de abril a las 10:00 horas en la carretera A-230, a la altura de Pallaruelo de Monegros, para reclamar "mayor seguridad y eficiencia" en unas obras que se están ejecutando en dicho punto.