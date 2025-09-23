Sin acuerdo entre bomberos y diputación de Huesca

SIgue sin haber acuerdo entre la Diputación de Huesca y los bomberos de los parques de la provincia. Las horas de trabajo son el principal escollo y tras la última reunión celebrada esta mañana, la diputación da por zanjada las negociación con su última oferta, según ha explicado Carlos Arbués del comité de huelga y los bomberos no la aceptan.

Por una parte, la Diputación ofrece a los bomberos reducir horas de trabajo, incrementar su categoría y el incremento del importe que cobran por las guardias de refuerzo. El comité de huelga asegura que ellos ya bajaron sus pretensiones pero desde la Diputación se sigue con el mismo planteamiento desde el principio y asi no pueden llegar a un acuerdo. Carlos Arbués, miembro del comité de huelga ha asegurado que en la primera reunión salieron esperanzados pero siguen enrocados en lo mismo. El escollo está en el exceso de jornada, de 180,5 horas, que equivale a siete guardias y media pero la diputación sólo quiere rebajar tres guardias en los próximos tres años y los bomberos piden bajar cuatro. Arbués ha insistido en que no han llegado a este punto para seguir igual que hace cinco años ya que el servicio está funcionando gracias a ese exceso de jornada que están haciendo. Los bomberos aceptan muchos de los puntos de la negociación pero no el tema de las horas

El diputado delegado de Bomberos, Javier Catalán, ha señalado que la propuesta que han presentado incorpora mejoras claras en sus principales reivindicaciones. Supone además un notable esfuerzo económico para la institución y abre la puerta a estudiar una reorganización y ampliación del servicio por lo que no comprende su postura. La diputación les ha comunicado que no convocarán otro encuentro y los bomberos se reúnen ahora para decidir los pasos a seguir

Reivindicaciones que mejora la diputación

La diputación de Huesca ha presentado mejoras en cuatro de sus reivindicaciones

1-AUMENTO DEL COMPLEMENTO DE DESTINO. La Diputación Provincial de Huesca se ha comprometido en el nuevo documento presentado a aumentar la categoría a toda la plantilla, pasando de 16 a 19 a los bomberos y de 18 a 20 a los oficiales. Se hace así con arreglo a la cadena de mando existente en el servicio.

2. REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL: La Diputación ha planteado reducir tres guardias estipuladas en los próximos tres años, lo que significaría 72 horas menos al año; una a partir del 1 de enero de 2026, dos en el 2027. Se trata de la misma propuesta que en términos iguales hacían hace un año los sindicatos CSIF y SPBA-CSL, y que ahora no aceptan.

3. MEJORA ECONÓMICA DE LAS GUARDIAS: La Comisión ha propuesto incrementar en un 20% el importe en concepto de guardias voluntarias de refuerzo, pasando los bomberos de 488,98 euros un turno de 24 horas ordinario a 586,78 euros; los oficiales de 527,70 a 633,24 euros y los jefes de intervención de 606,23 a 727,47 euros.

4. COMPROMISO REORGANIZACIÓN: La institución altoaragonesa ha expuesto el compromiso de reorganización y ampliación del servicio en función de la estructura actual de parques, la plantilla y las nuevas condiciones laborales. Todo ello en coordinación con el Gobierno de Aragón para la constitución del futuro Consorcio Autonómico.