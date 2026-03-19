Águilas eleva la corvina de acuicultura a protagonista de sus nuevas jornadas gastronómicas

Águilas celebra del 20 al 29 de marzo las jornadas gastronómicas dedicadas a la corvina de acuicultura. En esta iniciativa, que cuenta con el apoyo del Gobierno regional y del ayuntamiento, participan 14 establecimientos asociados a la patronal Hosteáguilas.

Tradición e innovación en el plato

Los restaurantes ofrecerán diferentes recetas con la corvina de la empresa Culmarex como ingrediente principal. El objetivo es combinar propuestas tradicionales con creaciones innovadoras para mostrar la versatilidad y calidad de este producto criado en las costas murcianas.

Águilas será un referente gastronómico de primer nivel" Vicente Sánchez Presidente de Hosteáguilas

Durante diez días, se podrán degustar tapas, raciones y platos que convierten a la corvina en la estrella. Gracias a estas jornadas, se espera que "Águilas será un referente gastronómico de primer nivel, donde se disfrutará de un producto de máxima calidad", ha dicho Vicente Sánchez, el presidente de Hosteáguilas.

Experiencia gastronómica en alta mar

Como cierre de las jornadas, el 29 de marzo se ha organizado una experiencia en alta mar que incluye una visita a las granjas marinas de Culmarex. La actividad se realiza en colaboración con el barco turístico Don Pancho y el restaurante Punta Negra.

Este evento final también contará con una degustación de corvina y otras elaboraciones de los restaurantes participantes. Las plazas para esta experiencia son limitadas y tienen un coste de diez euros por persona.