La avellana de Benassal resurge para seducir al mercado gourmet

El cultivo de la avellana en Benassal, en el Alt Maestrat, ha entrado en un progresivo declive que ha llevado al abandono de campos por su baja rentabilidad. Para revertir esta situación, ha nacido el proyecto Avellassal, una iniciativa impulsada por la Cooperativa Agrícola Benasalense, Cooperatives Agro-Alimentàries de la Comunitat Valenciana y la Universitat Jaume I (UJI), que con fondos europeos busca dar un nuevo valor al producto.

Frenar el abandono de los campos

Fernando Solsona, representante de la cooperativa de Benassal, ha explicado en "AgroCOPE Castellón" que el cultivo ha perdido importancia con los años. "Estamos perdiendo muchas hectáreas de cultivo y lo que intentamos es, por lo menos, frenar el abandono de los campos", ha señalado Solsona. El objetivo principal es encontrar un valor añadido que garantice rentas mayores para el agricultor y haga de la avellana un cultivo atractivo de nuevo.

La clave: un producto único

La estrategia para conseguirlo pasa por diferenciar la avellana de Benassal de las importadas de países como Chile o Turquía. Según Solsona, se trata de una avellana exclusiva, cultivada en secano a una altitud media de 900 metros, condiciones que le otorgan unas cualidades organolépticas excepcionales. "Adquiere un sabor y unas características que otras avellanas en el mercado no aportan", ha destacado.

El proyecto pretende posicionar este fruto en mercados gourmet y explorar nuevos usos culinarios, aprovechando el auge de los productos de proximidad y kilómetro 0. Para ello, la UJI se encargará de realizar análisis nutricionales que permitan caracterizar científicamente el producto y poner en valor sus propiedades diferenciales.

Un proyecto a tres años

Avellassal es un proyecto planificado a tres años que comenzó su andadura el pasado mes de febrero. Desde la cooperativa se ha creado una sección de cultivo con cuatro trabajadores dedicada a recuperar y gestionar las tierras de socios que no pueden trabajarlas. "Vamos a trabajar esas tierras y a tirar adelante la producción", ha afirmado Solsona sobre esta medida.

Durante los próximos dos años se intensificarán los estudios y el trabajo para enfocar el producto en el mercado y explorar todas sus posibilidades. La iniciativa representa una esperanza para asegurar el futuro de un cultivo emblemático del interior de Castellón y revalorizar una de sus joyas agroalimentarias.