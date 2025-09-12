La SD Huesca quiere redimirse en El Alcoraz ante un Málaga plagado de bajas

La SD Huesca regresa este sábado a El Alcoraz para medirse al Málaga CF en un duelo correspondiente a la quinta jornada de la Liga Hypermotion, con el objetivo de reencontrarse con la victoria y alejar las dudas que dejó la dolorosa derrota en Ceuta.

El equipo dirigido por Sergi Guilló afronta el partido tras una semana “raruna”, como se ha calificado desde los micrófonos de COPE Huesca, marcada por un largo desplazamiento, el golpe anímico de la primera derrota oficial y el análisis táctico de un partido que no salió como se esperaba.

"Fue un muy mal partido, pero no es la realidad del equipo", ha defendido el propio Guilló, recordando que venían de un arranque prometedor en pretemporada y dos triunfos seguidos, ante Eibar (con remontada incluida) y Mirandés.

Debate en defensa: la rotación de centrales

Uno de los focos de atención ha estado en la rotación en la línea defensiva, especialmente en los centrales. Guilló ha querido salir al paso de las críticas sobre los continuos cambios atrás, asegurando que las decisiones se toman en función del rival y del contexto táctico. “A veces tengo más análisis que lógicamente otros”, afirmó, sin restar valor a las opiniones de la afición y analistas.

Los nombres de Pulido, Arribas, Piña, Carrillo y Hugo Pérez siguen bailando en las quinielas. Aunque el sistema 5-4-1 de Guilló parece consolidado, la combinación de sus piezas genera debate. Algunos analistas abogan por no tocar la defensa titular si está funcionando, mientras otros comprenden las rotaciones según el perfil del rival.

Enol y 10 más

La gran noticia de la semana ha sido el estado de forma del delantero Enol, que tras un inicio discreto en pretemporada se reivindicó con gol y buenas sensaciones en Ceuta. El propio Guillo le ha elogiado abiertamente: “Tiene un potencial brutal. Si mantiene este nivel, va a ser difícil no ponerle de titular”.

Todo apunta a que el joven delantero asturiano será de la partida en El Alcoraz, con dudas sobre su acompañante: Ntemack, Liberto o Luna compiten por ese puesto en el ataque.

Posible once del Huesca:

Portería: Dani Jiménez

Defensa: Toni Abad, Pulido, Piña, Arribas y Julio Alonso

Centro del campo: Sielva, Jesús Álvarez, Kortajarena y Luna

Delantera: Enol

Todo apunta a que Guilló mantendrá su dibujo base, un 5-4-1, aunque con flexibilidad según el rival.

El rival: un Málaga ilusionado... pero con 8 bajas

Desde COPE Málaga, Javier Bautista confirmaba que el equipo de Pellicer llega al Alcoraz invicto (8 puntos), pero muy tocado físicamente. Hasta ocho jugadores están fuera por lesión

Pese a ello, el once sigue siendo competitivo con nombres destacados como un tridente ofensivo con Larrubia, Joaquín Muñoz y el prometedor Adrián Niño, que regresa tras marcar con la sub-21

Una de las grandes novedades será el debut del veterano Brasanac, con más de 200 partidos en Primera División.

El dato que Pellicer no ha querido obviar: el Málaga nunca ha ganado en Huesca en partido oficial. En sus últimas cuatro visitas en Segunda, siempre ha salido derrotado. Este sábado buscarán romper esa estadística.

Ambiente de análisis y fútbol

El programa conducido por Pablo Barrantes y con los comentarios del profesor Antonio Domingo, dejó un ambiente de análisis táctico profundo, centrado en los detalles del juego, los perfiles de jugadores y el debate clásico entre "fortalecer lo propio" o "adaptarse al rival".

El técnico del Huesca también aprovechó la rueda de prensa para matizar su polémico tuit sobre la expulsión en Ceuta, alabando la labor del Comité Técnico de Árbitros en sus vídeos explicativos: “El tuit era un elogio, no una crítica”.

📆 Sábado, 12 de septiembre

🕡 18:30h

🏟️ Estadio El Alcoraz

🎙️ Sigue la retransmisión en directo en Rock FM y a través de streaming ( COPE Huesca )