Pulido en Cope: "No cambio la afición de Huesca por ninguna"

El capitán de la SD Huesca, Jorge Pulido, ha sido el protagonista del programa de hoy con la entrevista que le ha realizado Pablo Barrantes en la Base Aragonesa de Fútbol. Aunque acusa unas pequeñas molestias después de un golpe con Andrés Fernández en el partido del pasado domingo contra el Levante, no espera que le impida jugar el domingo contra el Eibar en Ipurua y el manchego da por hecho que estará a tope.

Ha hablado de la “importancia de recuperar efectivos” tras una racha en la que “hemos notado” las ausencias de Soko o Sielva. Hay ganas de volver a la buena dinámica, y Pulido refleja que “en Tenerife no teníamos demasiados cambios para revertir la situación y ves el banquillo del Levante y te puede cambiar el partido de manera drástica”. Una situación que invita “a sumar soldados a la causa y luchar con todo lo que tenemos hasta donde nos dé”.

Se asumen “con naturalidad” las dos últimas derrotas, “no nos tenemos que volver locos con el play off o el ascenso, es una situación súper bonita y es posible. Pero si no se consigue que no sea un fracaso para nadie, lo daremos todo para acabar lo más arriba posible”. A nivel institucional, el cambio en un año ha sido “radical”, y Pulido se ha referido a la “normalidad después de la toma de decisiones” y con a los meses más duros, cuando “había que tirar de la gente y no podía tirar ni de mí mismo”.

Los azulgranas han retomado el trabajo con la buena noticia de la disponibilidad de Patrick Soko y Óscar Sielva, que se han ejercitado con normalidad. Las pruebas médicas efectuadas a Gerard Valentín no revelan una lesión grave y se probará el resto de la semana para comprobar si puede llegar a la cita del domingo contra el Eibar.