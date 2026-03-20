Podoactiva reúne en Huesca a 400 profesionales de 14 países en su congreso más internacional

Podoactiva celebra su duodécimo congreso en el Palacio de Congresos de Huesca, reuniendo a 400 profesionales de la compañía procedentes de 14 países. El evento, que se extenderá hasta el domingo, ha contado con una amplia representación institucional y servirá para poner en común los logros y las futuras líneas de trabajo de la empresa oscense.

Tecnología para potenciar lo humano

El foco principal del congreso se centra en la combinación de la tecnología más avanzada con el factor humano. Víctor Alfaro, presidente de Podoactiva, ha destacado la apuesta de la compañía por la inteligencia artificial, pero siempre con el objetivo de potenciar al profesional. "Pensar que la tecnología va a sustituir a un profesional no creo que sea correcto, lo que va a hacer es potenciarlo si la sabe usar bien", ha afirmado.

Ninguna inteligencia artificial es capaz de mirar a los ojos de un paciente y en eso nos tenemos que seguir diferenciando" Víctor Alfaro Fundador Podoactiva

Para el fundador de la compañía, la clave es aplicar los avances sin perder la filosofía que les ha permitido crecer. "Lo que aquí nos ha ido bien es tratar a las personas como personas, intentar que todo el mundo se sienta importante y eso es lo que tenemos que seguir transmitiendo", ha señalado, defendiendo su concepto de llevar la esencia de Huesca al mundo.

Innovaciones de vanguardia

Durante las jornadas se presentarán importantes proyectos de investigación y desarrollo, como el Sportech, unas superficies sensorizadas que convierten a Podoactiva "en el laboratorio de biomecánica aplicada a la marcha más importante del mundo", según Alfaro. Estas innovaciones, cocinadas en la sede central de Huesca, marcan la hoja de ruta de la empresa para los próximos años.

El presidente de Podoactiva ha insistido en que el congreso es para toda la compañía, no solo para los directivos. "Quiero contarle en primera persona a todo el mundo y que sepan qué es lo que hacemos porque todos son importantes", ha subrayado, convencido de que "cuando falla cualquier eslabón, no va a funcionar como tiene que funcionar".

Formación, motivación y convivencia

El programa del evento combina las sesiones técnicas con ponencias como la del formador y consultor Emilio Duró, una participación que para Alfaro es "un privilegio". El congreso concluirá durante el fin de semana con unas olimpiadas deportivas y actividades de convivencia para todo el equipo en las instalaciones de Sportech.