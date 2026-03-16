José Luis Oltra toma las riendas del Huesca para iniciar la 'operación salvación'

La Sociedad Deportiva Huesca ha anunciado un cambio de rumbo total en su banquillo. José Luis Oltra es el nuevo entrenador del conjunto azulgrana tras la destitución de Jon Pérez Bolo, una decisión que se ha precipitado por los malos resultados. Oltra, que ya dirigirá su primer entrenamiento esta misma tarde, debutará el próximo viernes ante el Almería, uno de los equipos más potentes de la categoría. La salida de Bolo era un secreto a voces, especialmente tras sus últimas comparecencias, donde afirmaba sentirse "con fuerza, pero ya no es una decisión mía", una frase que evidenciaba su frágil situación.

Un especialista en situaciones límite

El club ha apostado por un técnico con una dilatada experiencia en Segunda División, donde ha dirigido más de 400 partidos. A sus 56 años, el valenciano es conocido por su capacidad para tomar equipos a mitad de temporada y lograr objetivos complicados, incluyendo ascensos y permanencias "milagro", como la que consiguió con el Fuenlabrada. Su experiencia más reciente fue con el Eldense, donde, a pesar de no lograr la salvación, firmó números que apuntaban a la permanencia.

El nuevo técnico llega con la misión de reactivar anímicamente a una plantilla que parece hundida. El consenso general es que el equipo necesita un cambio de mentalidad para afrontar las doce finales que restan.

Cambio radical: adiós a Martín González

La sorpresa de la jornada ha sido la destitución del director deportivo Ángel Martín González. Aunque su salida no era inesperada debido a las discrepancias públicas con la directiva, el club ha decidido hacerla efectiva ahora para marcar un "punto de inflexión". Martín González, que tenía contrato hasta el 30 de junio, ya había perdido peso en las decisiones importantes, como en el último mercado de invierno, que no fue liderado por él. El club no nombrará un sustituto de inmediato para "reposar" la llegada de Oltra.

Una de las primeras decisiones del club ha sido pedir a Oltra que trabaje estrechamente con el personal técnico de la casa, como Adrián Mallén, Adrián Sipán y Carlos Calvo. Se considera que su conocimiento interno del día a día es clave para un entrenador que llega con la temporada en marcha y necesita resultados inmediatos.

La plantilla del Huesca afronta un calendario exigente en el tramo final de la temporada. Tras el debut contra el Almería, el equipo se medirá a rivales como el Granada, Cultural Leonesa, Las Palmas o Zaragoza. Con 36 puntos en juego y a solo un partido de los puestos de salvación, el tiempo apremia y la llegada de Oltra se presenta como la última bala para asegurar la permanencia en la categoría.