El ‘caso Pulido’ estalla en Huesca y pone al club en una encrucijada

La situación de Jorge Pulido en la SD Huesca ha dado un giro radical en las últimas horas, generando un clima de máxima tensión. El periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, ha asegurado que el capitán azulgrana ya tiene un acuerdo cerrado con la UD Almería para las dos próximas temporadas, a partir del 30 de junio, cuando finaliza su contrato. Esta revelación ha convertido la continuidad del central en el principal foco de preocupación para el club y la afición.

Una oferta irrechazable

Todo comenzó con una suculenta oferta del Almería que prácticamente triplicaba el salario actual del defensa, una cifra inasumible para el Huesca. Para Pulido, a punto de cumplir 35 años, la propuesta representa una oportunidad económica y personal muy importante. A pesar de su declarado amor por el club, con el que logró un histórico ascenso a Primera, la situación ha colocado al jugador y a la directiva en una auténtica encrucijada.

Inicialmente, la postura de la SD Huesca fue firme: remitirse a la cláusula de rescisión de cuatro millones de euros para cualquier negociación. Con esta estrategia de 'cláusula o nada', el club buscaba frenar la salida inmediata del jugador en este mercado de invierno y mantener la esperanza de poder convencerle para renovar su contrato.

Giro de guion: acuerdo cerrado

El tuit de Fabrizio Romano ha cambiado por completo el escenario, confirmando que Pulido se marchará gratis el 30 de junio. Esta información se interpreta como una medida de presión de la Almería para forzar al Huesca a negociar un traspaso a la baja ahora, abriendo una pequeña puerta de unas 48 horas para que ambos clubes dialoguen. Sin embargo, todo apunta a que el central seguirá hasta final de temporada en el conjunto oscense.

La noticia ha supuesto un duro golpe para una parte de la afición, que veía en Pulido un símbolo de los valores del club. Se asume que, si se queda, el capitán jugará con la lupa encima, aunque nadie duda de su profesionalidad para afrontar los seis meses que restan de competición.

Una crisis deportiva como telón de fondo

Este terremoto llega en el peor momento deportivo para el Huesca, situado solo un punto por encima del descenso y tras una dolorosa derrota en Castalia (4-1). La plantilla ha demostrado una importante falta de calidad y carencias defensivas, donde Pulido, pese a no estar en su mejor año, es el único argumento defensivo sólido. Su hipotética salida agravaría una situación ya de por sí muy delicada.

La dirección deportiva se enfrenta a un mercado invernal clave para corregir los errores del verano. La prioridad es resolver la continuidad de Pulido y acertar con los fichajes.