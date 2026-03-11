COPE
La Fiscalía de Bizkaia presenta una denuncia por un supuesto maltrato a bebés en una guardería de Getxo

Según informa Europa Press, el Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha señalado que no es titular de la guardería, y que no forma parte del consorcio de Haurreskola, sino que es una empresa privada

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en Bilbao
EFE

Carlos Molina

Bilbao - Publicado el - Actualizado

1 min lectura4:43 min escucha

La Fiscalía de Bizkaia ha presentado una denuncia en los Juzgados de Getxo por una supuesto caso de maltrato a bebés, de entre 0 y 2 años, en una guardería de esta localidad vizcaína, según informa Europa Press de fuentes cercanas a la investigación.

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha señalado que no es titular de la guardería, y que no forma parte del consorcio de Haurreskola, sino que es una empresa privada. En concreto, el centro es propiedad de la fundación BBK, que no ha querido pronunciarse sobre estos hechos.

Por su parte, desde el Departamento de Seguridad han señalado que no han recibido ninguna denuncia y que es una investigación que está llevando directamente la Fiscalía.

Según fuentes cercanas a la investigación, la denuncia fue presentada por otra trabajadora del centro por la actitud de algunas empleadas contra los menores, que podría incurrir en un delito de maltrato. Las familias han sido informadas por la guardería de que conocían esos hechos y que las trabajadoras investigadas, que ya no trabajan este año en la guardería, fueron despedidas.

Fuentes del TSJPV han confirmado que la Fiscalía presentó una denuncia en los juzgados de Getxo, que ha recaído en la plaza número tres de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo.

Tras esa denuncia, se han abierto diligencias previas y se ha declarado de forma simultánea el secreto de las actuaciones en relación con el caso.

