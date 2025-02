Los tractores han vuelto a salir las calles de Huesca

La falta de relevo generacional, el tratado del Mercosur y otras políticas lesivas para el sector han sido las principales reivindicaciones de los agricultores que este lunes han vuelto a salir a las calles uno año después de las grandes movilizaciones y tractoradas que recorrieron las carreteras del país.

Decenas de tractores y cientos de personas se han concentrado este lunes en Huesca en el primer aniversario de la gran reivindicación, en dos escenarios distintos, en el aparcamiento del Palacio de Congresos y en la explanada de Alcampo, para seguir denunciando las políticas tan destructivas que se ponen en práctica para este sector. En representación de HEGA, Manolo Losfablos, ha indicado que “no sólo es que no se haya avanzado, es que han surgido nuevos problemas como el tratado de Mercosur o los módulos, y vemos que no hay relevo generacional, los jóvenes no quieren entrar en l sector, porque no hay futuro”. De esta forma, los agricultores han coincidido en señalar que un año después sus demandas no sólo no se han atendido, sino que han surgido nuevos problemas. Además, apremian a la administración a solventar el gran problema que supone el relevo generacional, porque de lo contrario en 20 años, aseguran que el campo habrá muerto”.

Varios tractores se han concentrado en la explanada de Alcampo

Entienden que la falta de relevo generacional es sólo una de las consecuencias de las política lesivas para el sector. Entre las acciones que denuncian se encuentra el trato Mercasur. Una grave situación de la que no eximen de responsabilidad a ninguna administración. “Hay tres partes de culpa, principalmente Europa, que es nuestro máximo exponente, por las políticas que se practican que son muy lesivas para nosotros, también nuestro gobierno central, que también puede hacer algo y por supuesto la administración autonómica, es decir, que no eximimos de responsabilidad a nadie', según Eduardo Castillo, de HEGA.

En el aparcamiento del Palacio de Congresos, los representantes de HEGA han convocado a una concentración en la que se ha servido un almuerzo, en el que se ha puesto en común la situación actual.

Los agricultores han llegado hasta las puertas de la Subdelegación de Gobierno en Huesca donde han sido recibidos por el subdelegado, que ha escuchado sus reivindicaciones. Les ha emplazado a una reunión y les ha recordado la “adopción y alto grado de cumplimiento de las 43 medidas pactadas con el sector por el Ministerio de Agricultura”, según el subdelegado, con cuyas palabras se ha referido a las pronunciadas en su día, a finales del 2024, por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, al hacer balance del acuerdo de medidas de apoyo a agricultores y ganaderos.

Unas declaraciones que no comparten los agricultores concentrados en Huesca, según ha dicho Eduardo Castillo, en representación de HEGA. “Disentimos en la visión que tiene de la agricultura o de la problemática de la agricultura y del sector primario”, pero “por lo menos ha bajado y ha dado la cara ante la gente y nos ha instado a una reunión que tendrá lugar en la Subdelegación de Gobierno”.