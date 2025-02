Los oscenses quieren que sus parlamentarios primen el interés general

Los oscenses piden a sus parlamentarios que defiendan el interés general por encima de los intereses partidistas. Es una de las peticiones que más se repite entre las respuestas que los oscenses han dado a la encuesta realizada por la plataforma Huesca Suena, para la elaboración del tercer barómetro oscense.

La plataforma ha presentado el resultado del barómetro, para lo que ha dado a conocer las 245 encuestas respondidas entre el 11 de junio y el 10 de julio de 2024. En una primera parte, se realiza una pregunta cuya respuesta debe ser sí o no. En ella se desprende que el 36 por ciento de los encuestados no conocen a los parlamentarios por la provincia, del Congreso, Senado y Cortes de Aragón; el 21 por ciento asegura conocerlos y el 43 por ciento sólo conoce a algunos. Además, el 85 por ciento no recuerda ninguna propuesta de ellos en defensa del desarrollo de Huesca en sus respectivos ámbitos. Más del 90 por ciento cree que los parlamentarios deberían informar de sus aportaciones por el desarrollo de Huesca; que deberían aumentar la relación con sus electores mediante comparecencias públicas; que deberían escuchar propuestas de la sociedad civil y responder tratando de resolverlas y que deberían priorizar propuestas de desarrollo del su territorio y exigirlo en su partido,

La segunda parte de las encuestas se centra en una única pregunta ¿Qué le gustaría trasladar a los parlamentarios?. En muchos casos se repite la demanda de que el interés general supere al partidista.

Además, se pide que se escuche a la sociedad civil, que se impliquen en la despoblación, que se amplíen las comunicaciones en tren, que se promueva el desarrollo industrial, apoyo al autónomo, a los jóvenes emprendedores y promocionen el turismo de Huesca, que trabajen por el territorio, pedir la no obligación de la disciplina de voto, más visión a medio y largo plazo en los proyectos, mejora de las infraestructuras ferroviarias y carreteras y menos crispación,

También piden saber el futuro del aeropuerto de Huesca Pirineos y el desarrollo de Huesca capital, trabajar en el desempleo juvenil y en el acceso a la vivienda, promocionar el Pirineo, restaurar castillos, promover negocios, un servicio de calidad de Renfe, finalizar la autovía, un cercanías con Zaragoza, impulsar el comercio, el centro de salud del Santo Grial, el Seminario, mejoras en la sanidad, mejorar las carreteras de Monegros, el corredor central por el Pirineo, examen único e idéntico de la EVAU, conexión del AVE con paquetes turísticos y que se centren en los problemas reales de los ciudadanos.