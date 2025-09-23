David Sánchez se fija en el palo al Real Madrid durante el Balón de Oro: "Lo ha dicho por eso"

Finalmente Dembélé se ha impuesto a Lamine Yamal, que se ha tenido que conformar con el Trofeo Kopa, y se ha llevado el Balón de Oro 2025. El jugador del PSG fue determinante en la gran temporada pasada cuajada por el París Saint Germain, al contribuir decisivamente a ganar la Ligue 1, la Copa francesa, la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa.

EFE



"Siempre he trabajado en equipo, el Balón de Oro nunca ha sido un objetivo, pero ahora que lo tengo es algo excepcional", dijo el jugador en el estrado del teatro Chatelet, que albergó la gala del galardón que coronó al jugador del PSG a sus 28 años.

"He trabajado duro para el equipo, para poder ganar esta primera Liga de Campeones, la Liga y la Copa. Culminarlo con un trofeo individual es muy especial. Estoy muy feliz. Estoy convencido de que los trofeos colectivos han conducido a este", aseguró el jugador.

la opinión de david sánchez

Tras ver la gala del Balón de Oro, en El Partidazo de COPE, David Sánchez aseguró que tiene "la sensación de que se ha sido justo. Yo el debate Lamine – Dembélé lo mantuve hasta el final, hasta las semis de Champions y ya cuando vi que el Barça no se metía y lo ganaba el PSG ya no hay debate".

Cordon Press Lamine Yamal gana el Trofeo KopaTHEATRE DU CHATELETPARISFRANCE22/09/2025REAU ALEXISvainqueur du trophee Kopa masculin 2025 international espagnol de Barcelone

A pesar de eso, "Lamine es mucho mejor que Dembélé, pero hay que reconocer que la temporada de Dembélé ha sido mejor que la de Lamine Yamal. Con lo cual me parece muy bien lo que ha hecho el Barcelona de sacar pecho, de fardar de los premios y de felicitar al campeón".

"un palo sin citar al real madrid"

"Yo creo que había un palo ahí sin citar al Real Madrid porque ha repetido mucho eso de que es un orgullo estar aquí. Si no hemos ganado, pues felicitar al campeón, estamos orgullosos", continuó diciendo.

"Y creo que es muy fácil decir eso de que Lamine ganará muchos, no lo sabemos. Si mañana se rompe no ganará ninguno, pero tiene potencial para ganar más de un Balón de Oro, con lo cual para mí la noche en clave cual ha sido bastante buena porque era lo justo que ganase Dembélé", finalizó diciendo.

canales de WhatsApp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).