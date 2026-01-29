Azcón roza la victoria en Aragón pero la gobernabilidad sigue en el aire

La campaña electoral en Aragón gana intensidad en su séptimo día, coincidiendo con la festividad de San Valero en Zaragoza. Mientras muchos zaragozanos celebran el día de su patrón, los candidatos siguen recorriendo el territorio para explicar sus propuestas. El creciente respaldo de dirigentes nacionales a sus aspirantes demuestra el interés que han despertado estos comicios más allá de la comunidad.

El actual presidente, Jorge Azcón, se presenta a la reelección tras dos años y medio de gobierno. Su principal baza es el crecimiento que ha experimentado la región durante su mandato. Según se desprende de todas las encuestas y sondeos de opinión, los aragoneses parecen inclinarse por dar continuidad a su proyecto, lo que hace que la victoria del PP parezca más que asegurada.

La clave: la mayoría absoluta

La verdadera incógnita para la noche electoral del próximo 8 de febrero reside en si Azcón logrará la mayoría absoluta, fijada en 34 escaños. Los sondeos apuntan a que será difícil conseguirla, por lo que los pactos postelectorales serán decisivos para la formación del nuevo Gobierno de Aragón.

En este escenario, el resultado que obtenga VOX será fundamental. Todo apunta a que la formación aumentará su presencia en el parlamento aragonés, lo que podría llevar a un escenario similar al del año 2023 con un gobierno de coalición. También serán importantes los resultados que obtengan Teruel Existe y el Partido Aragonés, frente al previsible retroceso de las fuerzas de izquierda.

Nueve días para la cita con las urnas

A solo nueve días para la cita con las urnas, la campaña entra en su recta final. Los diferentes aspirantes continúan recorriendo la comunidad para presentar sus programas y confrontar ideas. Aunque las encuestas marcan una tendencia clara, los partidos recuerdan que, como en el deporte, todavía queda mucho partido por delante hasta que se conozcan los resultados definitivos.