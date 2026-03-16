PSOE, la fuerza política más votada en León en las elecciones autonómicas

El PSOE ha revalidado su posición como la fuerza más votada en León, consiguiendo más de 65.700 votos (28,3%). Sin embargo, el Partido Popular le sigue de cerca con apenas 600 votos de diferencia, superando los 65.100 sufragios (28%) y experimentando una subida de tres puntos. Este empate técnico se traduce en un reparto de cuatro procuradores para cada una de las dos formaciones.

Por su parte, la Unión del Pueblo Leonés (UPL) mantiene los tres procuradores que obtuvo en 2022, aunque con un ligero descenso porcentual. Vox fortalece su presencia al ganar un punto y alcanzar el 16,5% de los votos, lo que le asegura dos representantes en el parlamento autonómico.

Un 'empate técnico' con distintas lecturas

El secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, ha calificado los resultados de "empate técnico" con el PP. Ha asegurado que "es más necesario que nunca un PSOE fuerte para hacer de dique de contención de las políticas de derecha y la ultraderecha". A pesar de celebrar los resultados "históricos" en la comarca del Bierzo, Cendón ha mostrado su preocupación por la capital: "En la ciudad de León, donde gobernamos, hemos vuelto a ser tercera fuerza política y esto es preocupante".

Desde el PP, Juan Carlos Suárez-Quiñones, presidente de la gestora provincial, ha reivindicado una "victoria clara y aplastante" en la provincia, destacando el "hecho muy significativo" de haber ganado en la capital y en grandes poblaciones. "En estas elecciones hay un partido que ha ganado y hay tres partidos que han perdido. Ha ganado el Partido Popular", sentenció, atribuyendo el éxito al reconocimiento del proyecto de Alfonso Fernández Mañueco.

En estas elecciones hay un partido que ha ganado y hay tres partidos que han perdido. Ha ganado el Partido Popular" Juan Carlos Suárez-Quiñones Presidente PP en León

UPL, entre la consolidación y la decepción

La Unión del Pueblo Leonés no ha ocultado su decepción por no alcanzar el objetivo de conformar grupo parlamentario propio. Su secretaria general, Alicia Gallego, ha afirmado que, no obstante, se consolidan "como tercera fuerza política" con el respaldo de más de 50.000 votantes, y ha recalcado que "es esencial que la voz de leonesismo llegue a las Cortes de Castilla y León".

Vox celebra haber 'roto el techo'

Finalmente, el candidato de Vox, Carlos Pollán, ha celebrado que su formación "ha roto el techo" de apoyo y se consolida como una "realidad" a pesar de que les "daban por muertos". Advirtió que, frente a quienes "tendrán prisa en repartirse sillones", su partido se centrará en "cambiar las cosas". "Algunos tendrán prisa en repartirse sillones, nosotros por cambiar las cosas", declaró, asegurando que influirán "de manera determinante en las políticas que se apliquen en la Comunidad".