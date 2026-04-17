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"El barrio de la agonía"

Andrés Ocaña analiza la eliminación del Real Betis y señala los principales problemas del club, así como las posibles soluciones para revertir la situación.

Andrés Ocaña
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El barrio de la agonía

Redacción COPE Sevilla

Sevilla - Publicado el - Actualizado

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