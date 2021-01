Real Betis-Celta de Vigo (2-1): Canales y Fekir marcan el camino

No fue bueno el comienzo de partido del Betis. defendió mal, se dejó comer el terreno y antes del gol de Santi Mina ya pudo encajar alguno. Pero lo bueno que ha recuperado este equipo es la competitividad. No se rinde y no baja los brazos. La reacción ha sido genial. Canales ha tirado del carro, pero lo mejor es que hoy ha tenido un escudero de lujo en Nabil Fekir. El galo ha sido su asistente en los dos goles, se ha vaciado en el campo, ha buscado siempre la portería rival y ha sido el mejor junto al cántabro. Tanta calidad junta ha remontado el partido. En la segunda mitad ha tocao sufrir, pero así también se gana. Aquí os dejamos una videocrónica detallada del encuentro que os hemos contado en Cope Más Sevilla (105.8FM).

FICHA TÉCNICA:

Real Betis (2): Joel Robles; Emerson, Mandi, Víctor Ruiz, Miranda; Guido Rodríguez (Guardado, minuto 68), Sergio Canales; Lainez (Álex Moreno, minuto 81), Fekir, Aitor Ruibal (Rodri, minuto 31); y Loren (Borja Iglesias, minuto 81).

RC Celta de Vigo (1): Rubén Blanco; Hugo Mallo, Murillo (Aidoo, minuto 55), Araújo, Aarón Martín; Tapia, Denis Suárez, Brais Méndez; Nolito (Baeza, minuto 70), Emre Mor (Fran Beltrán, minuto 70) y Santi Mina.

Goles: 0-1, minuto 15: Santi Mina. 1-1, minuto 24: Sergio Canales. 2-1, minuto 44: Sergio Canales.

Árbitro: Martínez Munuera, valenciano. Amarillas para Víctor Ruiz, Aarón Martín, Joel Robles, Denis Suárez y Tapia.