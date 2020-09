Pellegrini: "Sería extraño que fuera sancionado sin haber culpado a nadie"

Tras el duro golpe del pasado sábado ante el Real Madrid, LaLiga no para. Apenas 72 horas después, el Real Betis Balompié tiene un importante partido contra el Getafe de Bordalás. Este martes a las 21:00 horas el equipo verdiblanco se juega 3 puntos vitales con un rival directo que sigue sin conocer la derrota en el presente curso liguero: una victoria en su estreno liguero en su feudo ante el Osasuna y viene de empatar a 0 en Mendizorroza.

Getafe, Getafe y Getafe. pic.twitter.com/aTzBlmvB8p — Real Betis Balompié ���� (@RealBetis) September 27, 2020

Desde el pitido final, el Real Betis ya tenía la mente puesta en el encuentro liguero de este martes ante los de Bordalás. En la mañana de este lunes, Manuel Pellegrini ha hablado ante los medios y sobre la pregunta obligada de su posible sanción por sus declaraciones sobre la actuación arbitral comentó que: "No hay nada oficial. Estoy muy tranquilo, no dije nada. Sería extraño que fuera sancionado sin haber culpado a nadie. Dije que era muy difícil luchar contra las advesidades que se nos presentaron durante el partido". Joel Robles es el otro miembro de la entidad que podría ser sancionado tras sus declaraciones y Pellegrini quiso quitarle trascendencia al asunto: "No he escuchado sus declaraciones. No sé lo que dijo. No creo que haya que darle tanta importancia a las declaraciones tras los partidos"

También fue preguntado por Claudio Bravo y quiso dejar claro que no estará este martes y con pocas posibilidades para el duelo en Mestalla: "Va a ser muy difícil que esté para el encuentro del sábado y no creo que vaya a estar para la eliminatoria con Chile. Pero hay que ir evaluando cada 24 horas; Claudio Bravo, Diego Lainez y Guardado no están en disposición de jugar mañana". Ya se han disputado tres jornadas y Pellegrini va teniendo claro qué le puede faltar al equipo y qué posiciones se podrían reforzar: "Nos falta un refuerzo en el lateral izquierdo, en el que sólo tenemos a Álex Moreno. Todo depende de la disponibilidad económica y si se produce alguna salida", concluyendo con un "veremos a ver cómo acaba el mercado".