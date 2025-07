Manuel Pellegrini pone rumbo a su... ¡sexto año!

El Betis se ha desplazado esta tarde a Almancil (Portugal) para iniciar la primera fase de la pretemporada. En la primera fila del bus que desplaza a la expedición al Algarve está sentado el verdadero pilar de este ciclo ilusionante que está viviendo el Betis: Manuel Pellegrini. No hay duda, sobre el técnico chileno se ha construido el crecimiento del club. Sus números están ahí: cinco clasificaciones europeas, el título de Copa del Rey y la final de la Liga Conferencia. Pero la sensación de seguridad, buen fútbol y estabilidad que ha enseñado su equipo es su mayor triunfo. Por supuesto que su particular lustro tiene algunas cuentas pendientes, como no disfrutar de la Champions o haber hecho alguna temporada importante en la Europa League; pero el balance es extraordinario, teniendo en cuenta el historial de decepciones y temporadas irregulares que ha atesorado la entidad durante su historia. La estabilidad es un éxito.

La última temporada desató a la corriente más crítica que persigue al técnico, pero la reacción del equipo acabó con ella. Pellegrini encabeza esta nueva aventura, con la Europa League como gran objetivo, y con solo un año por delante de contrato. Lo normal es que las partes lleguen a un acuerdo en breve para ampliar una temporada más la vinculación, pero la intención de los actuales dirigentes es ir firmando año a año (aunque ya saben que en el fútbol no se puede elevar nada a definitivo). Los que mandan son conscientes de que las cosas no duran toda la vida y que en cualquier momento los caminos tendrán que separarse. A día de hoy, la confianza en el entrenador es plena, pero sin necesidad de hipotecarse con otro contrato largo. Esa es la hoja de ruta que quieren llevar con el técnico. Eso ya se verá. A día de hoy, y cargado de ilusión y confianza, Pellegrini se sube en la primera fila del bus que lleva al Betis a iniciar su sexta aventura.