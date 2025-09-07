El impresionante gol de penalti de la perla sueca del Barcelona

Roony Bardghji es una de las grandes perlas del fútbol europeo. Este talentoso extremo sueco se incorporó el pasado verano a las filas del FC Barcelona, aunque aún no ha podido debutar por los problemas con las inscripciones de la entidad. Firmado para el primer equipo, se le ha tenido que registrar con ficha del filial, aunque con el número 28. Eso sí, será a todos los efectos parte de la primera plantilla: "He jugado más de 100 partidos en un equipo A y no habría aceptado ir a un equipo B", afirmó en Suecia.

Podrá jugar en la cuarta jornada ante el Valencia, si Hansi Flick lo estima oportuno. Esta semana se encuentra con su selección sub-21 y ha dejado muestras de su calidad con un lanzamiento de penalti a lo panenka ante Armenia que se ha vuelto viral y que para muchos es de los mejores del año.