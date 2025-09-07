COPE
MotoGp | GP de Cataluña

Alex Márquez rompe la brutal racha de su hermano y le obliga a esperar para recuperar el título Mundial

Grandísimo duelo entre hermanos que cayó del lado del pequeño. Alex rompió en Montmeló la racha de 7 dobletes seguidos de un Marc que ya no podrá ser campeón en San Marino.

Alex Márquez consiguió romper la brutal racha de su hermano de 15 victorias seguidas en MotoGP.

Alex Salguero

La última vez que Marc Márquez no se subió a lo más alto de un podio del Mundial de MotoGP fue el 25 de mayo en Silverstone. Desde entonces, y hasta este domingo, se han disputado 15 carreras (8 al sprint y 7 largas) y en todas ellas ha sonado el himno español en honor del de Cervera. En Montmeló volvió a hacerlo en honor de un Márquez, de Alex Márquez.

El hermano pequeño, que ya lo había rozado en la sprint, dominó de principio a fin la carrera y rompió la brutal racha de su hermano, del que se queda a 183 puntos en la general del Mundial. Su triunfo, además, impide que Marc pueda ser campeón del mundo en la próxima carrera en San Marino y tenga que esperar al menos hasta Japón para recuperar el cetro seis años después.

