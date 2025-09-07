Alex Márquez rompe la brutal racha de su hermano y le obliga a esperar para recuperar el título Mundial

La última vez que Marc Márquez no se subió a lo más alto de un podio del Mundial de MotoGP fue el 25 de mayo en Silverstone. Desde entonces, y hasta este domingo, se han disputado 15 carreras (8 al sprint y 7 largas) y en todas ellas ha sonado el himno español en honor del de Cervera. En Montmeló volvió a hacerlo en honor de un Márquez, de Alex Márquez.

El hermano pequeño, que ya lo había rozado en la sprint, dominó de principio a fin la carrera y rompió la brutal racha de su hermano, del que se queda a 183 puntos en la general del Mundial. Su triunfo, además, impide que Marc pueda ser campeón del mundo en la próxima carrera en San Marino y tenga que esperar al menos hasta Japón para recuperar el cetro seis años después.