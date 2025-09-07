Bronca del PSG a la Federación Francesa tras las lesiones de Dembélé y Doué

El París Saint Germain (PSG) está muy descontento con el hecho de que el seleccionador francés, Didier Deschamps, no tuviera en cuenta sus advertencias sobre el estado de forma, delicado, de algunos jugadores y quiere que la federación cambie los protocolos tras las lesiones el viernes de Ousmane Dembélé y Désiré Doué.

En un comunicado publicado este domingo, el PSG señala que quiere que "esos acontecimientos lamentables", en referencia a la lesión de sus jugadores, den paso a "un nuevo marco formalizado de coordinación médica que garantice intercambios sistemáticos, documentados y recíprocos" entre los médicos de los clubes y de la selección.

El club de la capital francesa, que ha enviado un correo a la Federación Francesa de Fútbol (FFF), también le pide que se respete "un principio de precaución reforzado" cuando la selección hace una convocatoria y si el entrenador decide utilizar a jugadores, "en particular cuando presentan una patología que se está tratando".

El PSG señala que las lesiones de Dembélé y Doué en el partido de la selección del pasado viernes frente a Ucrania para la clasificación del Mundial del año próximo van a tener "consecuencias deportivas importantes para los jugadores y para el club". Por eso reclama "urgentemente" lo que llama "un nuevo protocolo de coordinación médico-deportiva" para "hacer de la salud de los jugadores y de su acompañamiento médico una prioridad absoluta".

Europa Press Dembélé y Doué celebran un gol en el Mundial de Clubes con el PSG.

El equipo hace hincapié en que sigue desde el punto de vista médico a sus jugadores "durante todo el año" y de esa forma "dispone de informaciones precisas y circunstanciadas". Cuenta que ya antes de la concentración de la selección había comunicado a la FFF "elementos médicos concretos" sobre "la carga de trabajo soportable y los riesgos de lesión de sus jugadores". Por eso "lamenta que esas recomendaciones médicas no las haya tenido en cuenta el equipo médico de la selección" y que tampoco hubiera "concertación" con sus propios médicos.

partes médicos

Ousmane Dembélé y Désiré Doué estarán respectivamente por lo menos seis y cuatro semanas de baja. Retirado del campo en el minuto 81 durante ese duelo del pasado viernes entre Ucrania y Francia, Dembélé "sufre una lesión severa en el isquiotibial derecho" y "se estima que será baja aproximadamente por seis semanas", según informó el PSG en su página web.

Igualmente afectado durante ese encuentro, donde fue sustituido en el 46' precisamente por Dembélé, Doué "sufre una lesión en el gemelo derecho y debería estar fuera de los terrenos de juego durante unas cuatro semanas", acorde a la misma nota de prensa del PSG.

En el caso de que apurasen sus respectivos periodos de recuperación, los dos atacantes del equipo parisino se perderían el encuentro ante el FC Barcelona del próximo 1 de octubre, correspondiente a la jornada 2 de la fase de liga en la Liga de Campeones.