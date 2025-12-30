Apelación reduce la sanción al Sevilla por el derbi pero el club irá al TAD

El Comité de Apelación de la RFEF ha estimado parcialmente el recurso del Sevilla FC por la sanción recibida tras los incidentes en el derbi contra el Real Betis. La resolución inicial del Comité de Disciplina, que imponía un cierre parcial de Gol Norte durante tres partidos y una multa de 45.000 euros, ha sido rebajada.

La nueva sanción fija una multa de 6.000 euros y la clausura de los sectores N20, N11 y N12 de Gol Norte por un solo partido. Apelación considera los hechos como graves, en lugar de "muy graves", y añade un apercibimiento de clausura total del estadio en caso de reincidencia.

El Sevilla agotará la vía judicial

A pesar de la rebaja, el Sevilla FC ha anunciado que recurrirá esta nueva sanción ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD). El club ha manifestado su intención de agotar todas las vías jurídicas posibles en defensa de sus intereses.

El caso Marcao, pendiente de recurso

De forma paralela, el gabinete jurídico del club también se encuentra trabajando en el recurso que presentará ante Apelación por la sanción de seis partidos impuesta al jugador Marcao tras su expulsión en el partido contra el Real Madrid disputado en el Santiago Bernabéu.