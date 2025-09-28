Así ha sonado el triunfo del Sevilla en Vallecas

El Sevilla ha sumado un nuevo triunfo a domicilio gracias al gol de Akor Adams en el tramo final del partido. Odisseas Vlachodimos fue uno de los mejores jugadores del partido al salvar a su equipo de varias ocasiones. El equipo de Almeyda resistió y con los cambios en el tramo final tuvo frescura para conseguir los tres puntos en Vallecas.