Así ha sonado el triunfo del Sevilla en Vallecas
El gol de Akor Adams narrado por Víctor Fernández en Cope Más Sevilla.
Isaac Escalera
Sevilla - Publicado el
1 min lectura
El Sevilla ha sumado un nuevo triunfo a domicilio gracias al gol de Akor Adams en el tramo final del partido. Odisseas Vlachodimos fue uno de los mejores jugadores del partido al salvar a su equipo de varias ocasiones. El equipo de Almeyda resistió y con los cambios en el tramo final tuvo frescura para conseguir los tres puntos en Vallecas.
