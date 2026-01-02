COPE
Podcasts
Sevilla
Sevilla

Tussam vuelve a ser gratis en Sevilla para la Cabalgata de Reyes

El servicio de autobús urbano será gratuito desde las 15:00 horas del 5 de enero, una medida que busca fomentar el uso del transporte público en un día clave

Escucha aquí a José Luis Sanz, alcalde de Sevilla
00:00
Descargar

Escucha aquí a José Luis Sanz, alcalde de Sevilla

Ana Sánchez Germain

Sevilla - Publicado el

1 min lectura0:36 min escucha

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado que los autobuses de Tussam serán gratuitos el próximo 5 de enero a partir de las 15:00 horas, coincidiendo con la Cabalgata de Reyes Magos. La medida, que no se aplicará en la línea especial del Aeropuerto, repite la iniciativa del año pasado para "fomentar el uso del transporte público y agilizar las posibles aglomeraciones".

Refuerzo histórico del servicio

Para garantizar la movilidad, el servicio se verá incrementado con 80 vehículos de refuerzo durante la tarde, lo que en algunas líneas supondrá un aumento de oferta superior al 100% respecto a un día laborable. Estos refuerzos se aplicarán desde las 15:00 horas hasta la finalización del servicio, cubriendo todo el recorrido de la cabalgata.

Las líneas de mayor demanda como la 12, 13, 27 y 32 dispondrán de frecuencias de paso de cinco minutos. El resto de líneas radiales y las transversales 2, 3 y 5 mantendrán frecuencias de entre 6 y 12 minutos, mientras que el Metrocentro operará con cinco unidades y una frecuencia de siete minutos.

Una ciudad más sostenible

El alcalde ha destacado que el objetivo es facilitar que "desde cualquier rincón de Sevilla, podamos disfrutar de la mejor cabalgata de Reyes del mundo". Sanz ha añadido que los servicios públicos son una prioridad para su gobierno, afirmando que quieren que "el transporte público sea una pieza clave para lograr una Sevilla mucho más habitable, más sostenible y, en definitiva, una Sevilla mejor".

El objetivo es que desde cualquier rincón de Sevilla, podamos disfrutar de la mejor cabalgata de Reyes del mundo"

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE MÁS SEVILLA

COPE MÁS SEVILLA

En Directo COPE SEVILLA

COPE SEVILLA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00 H | 23 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking