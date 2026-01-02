Tussam vuelve a ser gratis en Sevilla para la Cabalgata de Reyes

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado que los autobuses de Tussam serán gratuitos el próximo 5 de enero a partir de las 15:00 horas, coincidiendo con la Cabalgata de Reyes Magos. La medida, que no se aplicará en la línea especial del Aeropuerto, repite la iniciativa del año pasado para "fomentar el uso del transporte público y agilizar las posibles aglomeraciones".

Refuerzo histórico del servicio

Para garantizar la movilidad, el servicio se verá incrementado con 80 vehículos de refuerzo durante la tarde, lo que en algunas líneas supondrá un aumento de oferta superior al 100% respecto a un día laborable. Estos refuerzos se aplicarán desde las 15:00 horas hasta la finalización del servicio, cubriendo todo el recorrido de la cabalgata.

Las líneas de mayor demanda como la 12, 13, 27 y 32 dispondrán de frecuencias de paso de cinco minutos. El resto de líneas radiales y las transversales 2, 3 y 5 mantendrán frecuencias de entre 6 y 12 minutos, mientras que el Metrocentro operará con cinco unidades y una frecuencia de siete minutos.

Una ciudad más sostenible

El alcalde ha destacado que el objetivo es facilitar que "desde cualquier rincón de Sevilla, podamos disfrutar de la mejor cabalgata de Reyes del mundo". Sanz ha añadido que los servicios públicos son una prioridad para su gobierno, afirmando que quieren que "el transporte público sea una pieza clave para lograr una Sevilla mucho más habitable, más sostenible y, en definitiva, una Sevilla mejor".