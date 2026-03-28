Anecoop logra la mayor facturación de su historia y alcanza los 1.166 millones de euros

En el marco de la celebración de su 50 Aniversario, Anecoop, la cooperativa agroalimentaria española líder en la comercialización de frutas y hortalizas, ha presentado los resultados del ejercicio 2024-2025 en su Asamblea General. El presidente, Alejandro Monzón, y el director general, Joan Mir, han expuesto ante más de 250 socios y profesionales del Grupo un balance histórico.

Cifras récord frente a las adversidades

La cooperativa ha alcanzado un doble récord histórico con una facturación propia de 986,7 millones de euros (+4,39%) y una facturación combinada del Grupo Anecoop que asciende a 1.166 millones de euros, un 3,5% más. Además, la liquidación media al socio se ha incrementado en un 4,7%, un dato clave ya que, como ha subrayado Joan Mir, "la rentabilidad de nuestros socios y agricultores es nuestra máxima prioridad".

Estos resultados se han conseguido en un "ejercicio complicado, duro e intenso", afectado por adversidades como la DANA, el pedrisco y las plagas, que han incidido en el volumen comercializado. Joan Mir ha recordado la magnitud del impacto de la DANA, que provocó una pérdida de 30.000 toneladas de kakis, naranjas y mandarinas, si bien ha señalado que fue "poco si lo comparamos con la enorme tragedia humana que provocó".

El motor andaluz y el comportamiento por productos

Andalucía se consolida como una pieza clave para Anecoop, representando el 31,21% de la producción comercializada con una facturación de más de 269 millones de euros. La provincia de Almería destaca especialmente al concentrar el 69% del volumen comercializado de la comunidad autónoma.

Por productos, los cítricos mantuvieron su volumen con un ligero aumento en facturación. En frutas, a pesar del descenso en el volumen de kaki por la DANA, los precios medios mejoraron. Las hortalizas han experimentado un crecimiento tanto en volumen como en facturación, mientras que las flores y los productos ecológicos han registrado incrementos de dos cifras.

Apuesta estratégica para un futuro complejo

Para afrontar desafíos como la incertidumbre geopolítica, el relevo generacional o la transformación tecnológica, Anecoop ha basado su estrategia en tres iniciativas clave durante esta campaña: el Plan Impulso, el Observatorio de la Sostenibilidad y el Plan Releva. Estas herramientas están diseñadas, según el presidente, para responder "con eficacia a los muchos desafíos a los que se enfrenta nuestro sector".

La estrategia de futuro también pasa por reforzar la integración cooperativa y las alianzas, con la incorporación de nuevos socios. Alejandro Monzón ha concluido su intervención agradeciendo la confianza en el modelo cooperativo y con una mirada optimista: "Lo mejor está por llegar, porque cuando Anecoop avanza, avanza todo un sector".