Sevilla abre la pasarela al talento joven: 64 diseñadores emergentes se dan cita en Premier Lunar Flamentex

El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido este lunes la presentación oficial de Premier Lunar Flamentex 2026, una plataforma que busca impulsar el emprendimiento joven y promocionar el talento emergente dentro del sector de la moda flamenca.

La iniciativa reunirá 64 diseñadores noveles y un total de 212 propuestas, convirtiéndose en una de las principales plataformas de promoción del talento joven en Andalucía dentro de este ámbito creativo.

Durante el acto han intervenido Juan de la Rosa, teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, Protección Ambiental, Patrimonio y Vivienda y Distrito Norte del Ayuntamiento de Sevilla; María Luisa Cava, delegada territorial en Sevilla de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía; y Francisco Valderrama, director general de ESSDM.

El Monasterio de San Jerónimo acogerá la pasarela

La cita principal tendrá lugar el próximo jueves 19 de marzo en el Monasterio de San Jerónimo de Buenavista, en una jornada que se desarrollará a través de tres bloques de desfiles.

Presentación Premier Lunar Flamentex

La programación arrancará a las 17:00 horas con el desfile colectivo de ESSDM, en el que 43 diseñadores noveles presentarán el resultado de su formación especializada. Posteriormente, a las 18:30 horas, tendrá lugar el primer bloque de la Cátedra Internacional de Moda Flamenca Flamentex, en el que once diseñadores mostrarán sus colecciones. La jornada se cerrará a las 20:00 horas con el desfile Cátedra II, protagonizado por otros diez creadores emergentes.

Un proyecto con respaldo institucional y empresarial

Premier Lunar está organizado por ESSDM y la Cátedra Internacional de Moda Flamenca Flamentex, y cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Sevilla, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y el Instituto Andaluz de la Juventud.

Además, el proyecto se apoya en la colaboración empresarial de Flamentex, con el objetivo de conectar la formación académica con el sector industrial y facilitar la incorporación de los nuevos diseñadores al mercado.

Con esta iniciativa, Sevilla busca reforzar su papel como referente de la moda flamenca y apoyar el relevo generacional en un sector que combina tradición, creatividad y oportunidades profesionales para las nuevas generaciones.