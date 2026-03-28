Llega a Huesca la obra interpretada por la Orquesta Reino de Aragón que tiene doce millones de reproducciones

El auditorio Carlos Saura del Palacio de Congresos de Huesca acoge este 28 de marzo, a las 19:30 horas, el concierto Las cuatro estaciones, interpretado por la Orquesta Reino de Aragón (ORA), formación residente del Auditorio de Zaragoza.

La propuesta contará con la dirección musical del maestro titular de la orquesta, Ricardo Casero, y con la participación como solista invitado del violinista Raúl García, intérprete de trayectoria internacional.

El programa comenzará con dos de las piezas de cámara más interpretadas del repertorio para cuerdas: las serenatas de Edward Elgar y Antonín Dvořák. La obra del compositor británico, escrita en su juventud, destaca por su lirismo y sus melodías románticas, mientras que la pieza de Dvořák refleja un momento especialmente feliz del autor y evoca su amor por su tierra natal, Bohemia, además de su admiración por Mozart.

COPE Presentación "Las cuatro estaciones" de Vivaldi en Huesca

La segunda parte del concierto estará dedicada a Antonio Vivaldi y a su célebre ciclo Las cuatro estaciones, uno de los conjuntos de conciertos para violín y orquesta más populares de la historia de la música clásica. El solista será Raúl García, referente nacional formado en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y en la Universidad de Wisconsin-Madison (Estados Unidos). A lo largo de su carrera ha colaborado como concertino con formaciones como la Scottish Chamber Orchestra, la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra o la Philharmonia Orchestra, entre otras, y actualmente es asistente de concertino de la Orquesta Ciudad de Barcelona y Nacional de Catalunya (OBC).

una velada con una música muy popular y con el sello de calidad que siempre imprimimos a nuestros programas" Sergio Guarné Director general de la ORA

Durante la presentación, el Director general de la ORA Sergio Guarné ha destacado que el público podrá disfrutar de “una velada con una música muy popular y con el sello de calidad que siempre imprimimos a nuestros programas”. Además, ha recordado que la grabación de Las cuatro estaciones realizada por la ORA en su primer año como orquesta residente supera los doce millones de visualizaciones en el canal de su distribuidor, Halidon Music.

El concierto está patrocinado por el Ayuntamiento de Huesca y las entradas, con precios de entre 18 y 25 euros, ya están a la venta en los puntos habituales: taquilla y web del Palacio de Congresos.