Miss Caffeina y Tam Tam Go! ponen la banda sonora a las Fiestas de la Verdura de Tudela 2026

El Ayuntamiento de Tudela ha confirmado que los grupos Miss Caffeina y Tam Tam Go! actuarán los días 25 de abril y 2 de mayo de 2026, respectivamente. Los conciertos, que se celebrarán en la plaza de los Fueros a las 23:30 horas, forman parte del programa musical de las Fiestas de la Verdura 2026, según ha anunciado esta mañana la concejala de Turismo, Irune García.

Una apuesta por la proyección nacional

La concejala de Turismo ha explicado que la elección de estos artistas responde a una estrategia clara para aumentar el prestigio del evento. "Desde la Concejalía de Turismo, como coordinadores de las Fiestas de la Verdura, se busca la mayor proyección posible del evento. Con este objetivo, se apuesta cada año por grupos musicales que son claros referentes dentro de los circuitos nacionales", ha señalado García.

Cartel

Estas fiestas contribuyen de manera muy notable a posicionar la ciudad como destino" Irune García

García ha subrayado que "estas fiestas contribuyen de manera muy notable a posicionar la ciudad como destino, impulsando la economía, atrayendo nuevos visitantes y fidelizando a quienes repiten". Ha añadido que la apuesta por este evento "no solo es firme, sino que se refuerza año tras año" por ser una "iniciativa estratégica para la marca Tudela Capital de la Verdura".

Los conciertos son una herramienta más para lograr la mayor difusión posible del evento entre todo tipo de públicos" Irune García

La promoción de las verduras locales "ha alcanzado el nivel que merece", con presentaciones recientes en ciudades como Madrid y Barcelona. En este sentido, ha concluido que "los conciertos son una herramienta más para lograr la mayor difusión posible del evento entre todo tipo de públicos".

Dos referentes del pop español

Tam Tam Go

Miss Caffeina es una banda de indie pop y rock alternativo formada en Madrid en 2006. El trío, compuesto por Alberto Jiménez (voz), Sergio Sastre (teclados, guitarra y sintetizador) y Antonio Poza (bajo), alcanzó gran popularidad con su álbum Detroit (2016) y éxitos como “Mira cómo vuelo”. Actualmente, presentan su Buenasuerte Tour 2026, un espectáculo con una puesta en escena más pop y teatral.

Por su parte, Tam Tam Go! es un icónico grupo de pop-rock originario de Badajoz, formado a finales de los ochenta por los hermanos Nacho y Javier Campillo. Se convirtieron en un referente de la música española en los noventa gracias a temas tan conocidos como “Atrapados en la red” o “Espaldas mojadas”, caracterizados por un estilo que combina influencias anglosajonas con ritmos latinos.

Detalles del evento y contratación

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado la contratación de ambos espectáculos a la empresa Cultura de la Huerta Navarra, C.B., por un importe total de 75.020 euros, IVA incluido. Las actuaciones tendrán lugar en la plaza de los Fueros y darán comienzo a las 23:30 horas.